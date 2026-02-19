Perbandingan Samsung Galaxy A57 5G vs Galaxy A56: Spesifikasi, Harga, dan Fitur Baru

Spesifikasi Samsung Galaxy A57 5G.(Dok. Sawa Gadget)

SAMSUNG resmi memulai persaingan pasar smartphone kelas menengah di tahun 2026 dengan memperkenalkan Samsung Galaxy A57 5G. Sebagai penerus dari Galaxy A56 yang sukses besar, model terbaru ini membawa perubahan filosofi desain yang cukup kontras, yakni fokus pada kerampingan tanpa mengorbankan ketangguhan.

Desain Revolusioner: Body 6.9mm yang Ikonik

Keunggulan pertama yang langsung terasa adalah dimensinya. Samsung berhasil memangkas ketebalan ponsel hingga menjadi 6.9 mm. Angka ini sangat impresif untuk ponsel kelas menengah yang tetap mengusung baterai besar 5.000 mAh. Penggunaan material kaca Gorilla Glass Victus+ di kedua sisi memberikan proteksi maksimal terhadap goresan dan benturan ringan.

Performa Exynos 1680: Efisiensi 4nm Terbaru

Di balik desainnya yang elegan, Galaxy A57 5G ditenagai oleh chipset Exynos 1680. Chipset ini dirancang dengan fabrikasi 4nm yang tidak hanya meningkatkan kecepatan pemrosesan data, tetapi juga mengoptimalkan penggunaan daya saat menjalankan aplikasi berat atau gaming. Dukungan RAM hingga 12 GB memastikan aktivitas multitasking berjalan tanpa kendala sedikit pun.

Baca juga : Ponsel Lipat Tiga Samsung Segera Rilis, Ada Fitur Split Trio

Informasi Penting: Galaxy A57 5G telah mengantongi sertifikasi IP67, yang berarti ponsel ini tetap aman meski terkena tumpahan air atau debu saat digunakan di luar ruangan.

Layar Super AMOLED dengan Visibilitas Tinggi

Sektor visual menjadi keunggulan mutlak lainnya. Dengan panel Super AMOLED 6,7 inci dan refresh rate 120Hz, transisi layar terasa sangat mulus. Peningkatan signifikan ada pada peak brightness yang kini mencapai 1900 nits, memungkinkan pengguna melihat konten dengan jelas di bawah sinar matahari yang sangat cerah.

Sistem Kamera dan Fitur AI

Meskipun masih menggunakan konfigurasi triple camera dengan sensor utama 50 MP (OIS), Samsung menyematkan teknologi AI terbaru dalam pemrosesan gambarnya. Fitur Object Eraser dan Remaster kini bekerja lebih cepat berkat NPU yang lebih bertenaga pada chipset Exynos 1680.

Spesifikasi Samsung Galaxy A57 5G Layar 6.7" Super AMOLED, 120Hz, 1900 nits Chipset Exynos 1680 (4nm) RAM/Storage 8GB/12GB RAM, 128GB/256GB ROM Baterai 5000 mAh, 45W Fast Charging Sistem Operasi Android 16, One UI 8 (Update 6 Tahun)

Kesimpulan

Samsung Galaxy A57 5G adalah pilihan tepat bagi pengguna yang mencari keseimbangan antara gaya dan fungsionalitas. Dengan desain yang jauh lebih tipis, performa chipset yang lebih efisien, serta jaminan pembaruan perangkat lunak jangka panjang, ponsel ini menjadi investasi teknologi yang sangat berharga di tahun 2026.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)