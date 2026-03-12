Cara Menggunakan Ekstensi Google Chrome di HP Android

Headline
EKSTENSI pada Google Chrome adalah program kecil atau add on yang dipasang pada browser untuk menambahkan fitur dan fungsi baru saat menjelajah internet. Ekstensi biasanya diunduh melalui Chrome Web Store dan langsung terintegrasi dengan browser.
Ekstensi dibuat untuk membantu pengguna melakukan berbagai hal dengan lebih mudah, seperti memblokir iklan, menerjemahkan halaman, menyimpan catatan, atau meningkatkan keamanan saat browsing.
Unduh dan pasang Kiwi Browser melalui Google Play Store.
Setelah terpasang, jalankan aplikasi Kiwi Browser di HP Anda.
Ketuk ikon tiga titik di pojok kanan atas, lalu pilih menu Extensions.
Di halaman Extensions, pilih opsi untuk membuka Chrome Web Store.
Gunakan kolom pencarian untuk menemukan ekstensi yang ingin dipasang, seperti pemblokir iklan atau alat produktivitas.
Klik tombol Add to Chrome, lalu konfirmasi untuk memasang ekstensi tersebut.
Setelah terpasang, ekstensi bisa langsung digunakan melalui menu Extensions di browser.
Walaupun Google Chrome di Android tidak mendukung ekstensi secara resmi, Anda masih bisa menggunakannya melalui browser lain seperti Kiwi Browser yang kompatibel dengan ekstensi dari Chrome Web Store. (Z-4)
Sumber: expressvpn, androidauthority
