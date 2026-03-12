Berikut Cara Menggunakan Ekstensi Google Chrome di HP Android(freepik)

EKSTENSI pada Google Chrome adalah program kecil atau add on yang dipasang pada browser untuk menambahkan fitur dan fungsi baru saat menjelajah internet. Ekstensi biasanya diunduh melalui Chrome Web Store dan langsung terintegrasi dengan browser.

Ekstensi dibuat untuk membantu pengguna melakukan berbagai hal dengan lebih mudah, seperti memblokir iklan, menerjemahkan halaman, menyimpan catatan, atau meningkatkan keamanan saat browsing.

Berikut Cara Menggunakan Ekstensi Google Chrome di HP Android

1. Install Browser Kiwi

Unduh dan pasang Kiwi Browser melalui Google Play Store.

2. Buka Kiwi Browser

Setelah terpasang, jalankan aplikasi Kiwi Browser di HP Anda.

3. Masuk ke Menu Ekstensi

Ketuk ikon tiga titik di pojok kanan atas, lalu pilih menu Extensions.

4. Buka Chrome Web Store

Di halaman Extensions, pilih opsi untuk membuka Chrome Web Store.

5. Cari Ekstensi yang Diinginkan

Gunakan kolom pencarian untuk menemukan ekstensi yang ingin dipasang, seperti pemblokir iklan atau alat produktivitas.

6. Tekan Add to Chrome

Klik tombol Add to Chrome, lalu konfirmasi untuk memasang ekstensi tersebut.

7. Gunakan Ekstensi

Setelah terpasang, ekstensi bisa langsung digunakan melalui menu Extensions di browser.

Walaupun Google Chrome di Android tidak mendukung ekstensi secara resmi, Anda masih bisa menggunakannya melalui browser lain seperti Kiwi Browser yang kompatibel dengan ekstensi dari Chrome Web Store. (Z-4)

