Berikut Cara Menghapus Riwayat Pencarian di Google Chrome(freepik)

RIWAYAT Pencarian Google Chrome adalah daftar situs web dan kata kunci yang pernah dikunjungi atau cari saat menggunakan Google Chrome.

Riwayat ini tersimpan secara otomatis agar pengguna bisa membuka kembali situs yang pernah dikunjungi, melihat aktivitas penelusuran sebelumnya, serta mendapatkan saran pencarian yang lebih cepat.

Jika masuk dengan akun Google, riwayat juga bisa tersinkronisasi ke akun dan muncul di perangkat lain yang menggunakan akun yang sama.

Riwayat pencarian bisa dihapus sebagian atau seluruhnya melalui menu Histori, atau dengan menggunakan Mode Samaran atau Incognito agar aktivitas tidak tersimpan.

Berikut Cara Menghapus Riwayat Pencarian di Google Chrome

Di HP Android dan iPhone

Buka aplikasi Google Chrome.

Ketuk ikon tiga titik di pojok kanan atas.

Pilih Histori.

Ketuk Hapus data penjelajahan.

Pilih rentang waktu.

Centang Riwayat penjelajahan.

Tekan Hapus data.

Di Laptop atau PC

Buka Google Chrome.

Tekan Ctrl H atau Cmd Y.

Klik Hapus data penjelajahan.

Pilih rentang waktu yang diinginkan.

Centang Browsing history.

Klik Hapus data.

Agar lebih mudah, coba gunakan Mode Samaran agar riwayat tidak tersimpan. Jika login akun Google, riwayat juga bisa tersimpan di akun dan perlu dihapus melalui pengaturan akun Google. (Z-4)

Sumber: erafone, telkomsel