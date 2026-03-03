Cara Menghapus Riwayat Pencarian di Google Chrome

Headline
RIWAYAT Pencarian Google Chrome adalah daftar situs web dan kata kunci yang pernah dikunjungi atau cari saat menggunakan Google Chrome.
Riwayat ini tersimpan secara otomatis agar pengguna bisa membuka kembali situs yang pernah dikunjungi, melihat aktivitas penelusuran sebelumnya, serta mendapatkan saran pencarian yang lebih cepat.
Jika masuk dengan akun Google, riwayat juga bisa tersinkronisasi ke akun dan muncul di perangkat lain yang menggunakan akun yang sama.
Riwayat pencarian bisa dihapus sebagian atau seluruhnya melalui menu Histori, atau dengan menggunakan Mode Samaran atau Incognito agar aktivitas tidak tersimpan.
Agar lebih mudah, coba gunakan Mode Samaran agar riwayat tidak tersimpan. Jika login akun Google, riwayat juga bisa tersimpan di akun dan perlu dihapus melalui pengaturan akun Google. (Z-4)
Sumber: erafone, telkomsel
Riwayat pencarian ini mencakup kata kunci atau kalimat yang kamu cari di Google, situs web yang kamu kunjungi dari hasil pencarian, waktu dan tanggal aktivitas pencarian
Cache bekerja seperti ingatan cepat pada perangkat. Misalnya saat membuka sebuah situs, Chrome menyimpan gambar, logo, dan file pendukung ke cache.
