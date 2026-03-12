5 Fitur Realme 16 5G Paling Canggih, Punya Kamera 200 MP dan Baterai 7.000 mAh

Realme 16 5G(Doc Realme)

REALME resmi meluncurkan lini Number Series terbarunya di Indonesia, yakni Realme 16 Series 5G, pada Selasa (10/3/2026). Menargetkan segmen anak muda yang kreatif, smartphone ini membawa peningkatan besar pada sektor kamera dan performa baterai yang kini menjadi tren baru di tahun 2026.

Seri ini terdiri dari tiga model utama: Realme 16 5G, Realme 16 Pro 5G, dan varian tertinggi Realme 16 Pro+ 5G. Ketiganya menawarkan kombinasi teknologi flagship dengan harga yang tetap kompetitif di kelas menengah.

5 Fitur Realme 16 5G Series

1. Sensor Kamera 200 MP LumaColor

Varian Realme 16 Pro dan Pro+ dibekali kamera utama 200 MP menggunakan sensor Samsung HP5. Keunggulan utamanya bukan sekadar angka, melainkan teknologi LumaColor Image. Teknologi hasil riset bersama TÜV Rheinland ini memastikan reproduksi warna kulit yang natural dan konsistensi pencahayaan di berbagai kondisi, baik indoor maupun outdoor.

2. Lensa Periskop Telefoto 50 MP

Realme 16 Pro+ 5G menjadi pionir di kelasnya dengan menghadirkan kamera periskop 50 MP. Dengan dukungan OIS, lensa ini mampu melakukan 3.5x optical zoom dan 120x digital zoom. Fitur ini memungkinkan pengambilan foto portrait dengan efek bokeh optik yang jauh lebih rapi dibandingkan bokeh digital biasa.

3. Baterai 7.000 mAh dengan Bodi Ramping

Salah satu kejutan terbesar adalah kapasitas baterai 7.000 mAh yang kini menjadi standar di seri ini. Meski kapasitasnya jumbo, Realme menggunakan teknologi sel baterai silicon carbon yang memungkinkan bodi ponsel tetap tipis dan ringan. Untuk pengisian daya, tersedia fitur 80W Fast Charging untuk varian Pro.

4. Layar AMOLED 144Hz Super Terang

Visual Realme 16 Series dimanjakan dengan layar AMOLED melengkung (pada varian Pro+) yang mendukung refresh rate 144Hz. Yang paling impresif adalah tingkat kecerahan puncak (peak brightness) yang mencapai 6.500 nits, membuat layar tetap terlihat sangat jelas meski di bawah sinar matahari terik secara langsung.

5. Inovasi Selfie Mirror

Varian standar Realme 16 5G hadir dengan fitur unik bernama Selfie Mirror. Terdapat cermin kecil di area modul kamera belakang yang membantu pengguna melakukan framing saat berfoto selfie menggunakan kamera utama. Inovasi ini sangat berguna bagi kreator konten yang menginginkan kualitas video selfie maksimal.

Spesifikasi Kunci Realme 16 Pro+ 5G

Layar: 6.8 inci AMOLED Curved, 144Hz, 6500 nits.

6.8 inci AMOLED Curved, 144Hz, 6500 nits. Chipset: Snapdragon 7 Gen 4 (4nm).

Snapdragon 7 Gen 4 (4nm). RAM/Internal: 12GB / 512GB.

12GB / 512GB. Kamera Belakang: 200MP (Utama) + 50MP (Periskop) + 8MP (Ultrawide).

200MP (Utama) + 50MP (Periskop) + 8MP (Ultrawide). Baterai: 7.000 mAh, 80W Fast Charging.

Harga Realme 16 5G Series di Indonesia

Realme Indonesia telah menetapkan harga resmi untuk pasar tanah air. Konsumen bisa mendapatkan harga khusus selama periode flash sale mulai 13 Maret 2026. (Z-4)