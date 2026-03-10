Berikut Rekomendasi HP Samsung S Series dengan Kamera Terbaik(freepik)

HP Samsung S Series adalah seri smartphone flagship dari Samsung Electronics yang termasuk dalam keluarga Samsung Galaxy. Seri ini dikenal sebagai HP Samsung dengan teknologi paling canggih, spesifikasi tinggi, dan fitur terbaru.

Samsung Galaxy S Series pertama kali diperkenalkan pada tahun 2010 dan sejak saat itu terus berkembang dengan berbagai inovasi seperti kamera berkualitas tinggi, layar AMOLED, dan performa yang sangat kuat.

Berikut 5 Rekomendasi HP Samsung S Series dengan Kamera Terbaik

1. Samsung Galaxy S25 Ultra

Baca juga : 5 HP Samsung dengan Kamera Terbaik, Berikut Harga dan Spesifikasinya

Kamera utama sekitar 200 MP

Zoom telephoto hingga 100x Space Zoom

Teknologi AI kamera lebih canggih untuk foto malam dan video stabil

Cocok untuk fotografi profesional dan konten kreator.

2. Samsung Galaxy S24 Ultra

Kamera utama 200 MP

Kamera telephoto 50 MP dengan 5x optical zoom

Kamera ultrawide 12 MP dan telephoto tambahan 3x zoom

Mendukung Nightography dan zoom hingga 100x sehingga foto tetap jelas dari jarak jauh.

3. Samsung Galaxy S23 Ultra

Kamera utama 200 MP

Telephoto 10 MP dengan 10x optical zoom

Salah satu HP Samsung dengan kemampuan zoom terbaik.

4. Samsung Galaxy S22 Ultra

Baca juga : 5 Rekomendasi Tablet Samsung di Maret 2026 untuk Kerja dan Produktivitas

Kamera utama 108 MP

Telephoto ganda 3x dan 10x zoom

Hasil foto tajam dengan mode malam yang bagus.

5. Samsung Galaxy S21 Ultra

Kamera utama 108 MP

Zoom hingga 100x Space Zoom

Kamera ultrawide dan telephoto sangat stabil untuk foto jarak jauh.

HP Samsung S Series adalah seri smartphone Samsung kelas atas yang menawarkan teknologi, performa, dan kamera terbaik dibanding seri Samsung lainnya seperti Galaxy A atau M. (Z-4)

Sumber: erablue, samsung