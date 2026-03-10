Headline
Bantargebang cuma Puncak Gunung Es

Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.

5 Rekomendasi HP Samsung S Series dengan Kamera Terbaik

Reynaldi Andrian Pamungkas
10/3/2026 18:30
Berikut Rekomendasi HP Samsung S Series dengan Kamera Terbaik(freepik)

HP Samsung S Series adalah seri smartphone flagship dari Samsung Electronics yang termasuk dalam keluarga Samsung Galaxy. Seri ini dikenal sebagai HP Samsung dengan teknologi paling canggih, spesifikasi tinggi, dan fitur terbaru.

Samsung Galaxy S Series pertama kali diperkenalkan pada tahun 2010 dan sejak saat itu terus berkembang dengan berbagai inovasi seperti kamera berkualitas tinggi, layar AMOLED, dan performa yang sangat kuat.

Berikut 5 Rekomendasi HP Samsung S Series dengan Kamera Terbaik

1. Samsung Galaxy S25 Ultra

  • Kamera utama sekitar 200 MP
  • Zoom telephoto hingga 100x Space Zoom
  • Teknologi AI kamera lebih canggih untuk foto malam dan video stabil
  • Cocok untuk fotografi profesional dan konten kreator.

2. Samsung Galaxy S24 Ultra

  • Kamera utama 200 MP
  • Kamera telephoto 50 MP dengan 5x optical zoom
  • Kamera ultrawide 12 MP dan telephoto tambahan 3x zoom
  • Mendukung Nightography dan zoom hingga 100x sehingga foto tetap jelas dari jarak jauh.

3. Samsung Galaxy S23 Ultra

  • Kamera utama 200 MP
  • Telephoto 10 MP dengan 10x optical zoom
  • Salah satu HP Samsung dengan kemampuan zoom terbaik.

4. Samsung Galaxy S22 Ultra

  • Kamera utama 108 MP
  • Telephoto ganda 3x dan 10x zoom
  • Hasil foto tajam dengan mode malam yang bagus.

5. Samsung Galaxy S21 Ultra

  • Kamera utama 108 MP
  • Zoom hingga 100x Space Zoom
  • Kamera ultrawide dan telephoto sangat stabil untuk foto jarak jauh.

HP Samsung S Series adalah seri smartphone Samsung kelas atas yang menawarkan teknologi, performa, dan kamera terbaik dibanding seri Samsung lainnya seperti Galaxy A atau M. (Z-4)

Sumber: erablue, samsung



