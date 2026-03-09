Terungkap Alasan LEGO Horizon Adventures Rilis di Nintendo Switch, Mandat dari LEGO

LEGO Horizon Adventures dirilis di Nintendo Switch bukan karena keputusan Sony. Informasi menyebut langkah tersebut merupakan mandat dari LEGO Group.(Nintendo)

MESKIPUN perilisannya pada November 2024 tidak menjadi sorotan utama secara global, LEGO Horizon Adventures menyimpan sebuah anomali yang cukup menarik perhatian industri game.

Game yang dipublikasikan PlayStation ini secara mengejutkan meluncur tidak hanya di konsol milik Sony dan PC, tetapi juga di Nintendo Switch. Fenomena ini tergolong sangat langka, mengingat judul-judul yang dirancang Sony hampir mustahil memberikan “panggung” ke platform milik kompetitor bebuyutan mereka.

Terkait hal tersebut, rahasia di balik layar akhirnya mulai terungkap melalui pernyataan Reece Reilly, host podcast “Kiwi Talkz” di media sosial.

Ia mengungkapkan fakta penting mengenai kesepakatan tersebut dalam sebuah cuitan di X pada 5 Maret lalu. "LEGO Horizon hanya dirilis di Switch karena itu adalah mandat dari Lego Group". tulisnya

Pernyataan ini menegaskan kehadiran game tersebut di konsol pesaing bukanlah keputusan strategis yang diambil langsung pihak Sony.

Ketika ditanya lebih lanjut apakah hal ini hanya sekadar spekulasi, Reece Reilly mengklarifikasi dengan tegas bahwa informasi tersebut bukan sekedar asumsi.

"Bukan, ini bukan tebakan yang didasari logika, ini adalah informasi yang saya ketahui. Sony memandang Nintendo sebagai kompetitor langsung".

Berdasarkan informasi ini, dapat diasumsikan PlayStation kemungkinan besar lebih memilih untuk tidak merilis versi Switch jika tidak ada tekanan dari pemegang lisensi LEGO.

Sebagai catatan, rilisnya LEGO Horizon Adventures di Switch memang sangat unik. Game ini menjadi satu-satunya judul non-live-service dari Sony yang mendarat secara bersamaan di platform lain pada hari peluncurannya, berbeda dengan porting game PlayStation lainnya yang biasanya baru hadir di PC bertahun-tahun kemudian.

Masa depan kolaborasi serupa di masa mendatang masih menjadi tanda tanya besar, terutama karena laporan internal menyebutkan bahwa Sony ingin kembali fokus pada judul-judul eksklusif PlayStation sepenuhnya. Meskipun membawa Horizon ke dunia LEGO dan Nintendo Switch terasa masuk akal bagi pasar yang lebih luas, nampaknya kita kini telah mengetahui alasan sebenarnya di balik anomali tersebut. (Kitguru/Instant Gaming News/X/kiwitalkz/Z-2)