Gim Fear Effect Kejutkan Para Penggemar, Hadir di PS4 dan 5, Switch dan Steam

GIM Fear Effect membuat kejutan untuk para pecinta game dunia, sejak kesuksesannya pada 25 tahun lalu atau tepatnya tahun 2000. Gim tersebut kini kembali dengan versi terbaru dan di PlayStation 4 dan 5, Nintendo Switch, serta Steam.

Fear Effect adalah gim aksi-petualangan. Berlatar tahun 2050, pemain diajak mengendalikan tiga tentara bayaran di Hong Kong dan mengandung unsur survival horror dan stealth, menggabungkan petualangan point-and-click jadul dengan aksi ala Resident Evil, dibalut estetika cel-shaded dan sensibilitas cyberpunk yang dipadukan dengan mistisisme Timur.

Kehadiran Fear Effect di sejumlah konsol gim modern tentu sebuah kejutan, setelah melahirkan sekuel tahun 2001 lewat 'Fear Effect 2: Retro Helix', gim ketiganya, Fear Effect: Inferno untuk PlayStation 2, dibatalkan pada tahun 2003. Upaya untuk menghidupkan kembali seri ini dilakukan melalui Fear Effect Sedna, sekuel tahun 2016, tetapi dikritik habis-habisan.

Sempat berembus kabar bahwa gim tersebut bakal dihidupkan kembali, tetapi rencana tersebut dibatalkan pada tahun 2023. Sampai akhirnya dua tahun berlalu, kini seri gim Fear Effect hadir menyapa pengguna PlayStation 4 dan 5, Nintendo Switch, serta Steam.

Dengan kehadirannya kini, penggemar lama bisa bernostalgia dengan memainkan gim ini, pendatang baru yang penasaran pun sekarang memiliki kesempatan untuk mengalami petualangan seru dari Gim yang jadi favorit banyak pencinta gim 25 tahun lalu. (M-2)