Berikut Fitur Snapchat yang Perlu Diketahui

SNAPCHAT adalah aplikasi media sosial yang memungkinkan pengguna mengirim foto, video, dan pesan yang dapat hilang secara otomatis setelah dilihat oleh penerima. Aplikasi ini dikenal dengan fitur kamera kreatif, filter wajah, dan efek animasi yang menarik.

Snapchat pertama kali diluncurkan pada tahun 2011 dan banyak digunakan untuk berbagi momen sehari-hari secara cepat dan lebih privat dibandingkan beberapa media sosial lainnya.

Berikut 13 Fitur Snapchat yang Perlu Diketahui

1. Snap

Fitur utama untuk mengirim foto atau video singkat kepada teman yang akan hilang setelah dilihat.

2. Stories

Pengguna dapat membagikan foto atau video yang dapat dilihat teman selama 24 jam sebelum otomatis terhapus.

3. Lenses

Filter kamera dengan efek Augmented Reality yang dapat mengubah wajah atau menambahkan animasi lucu.

4. Filters

Efek tambahan untuk mempercantik foto atau video seperti warna, lokasi, waktu, dan berbagai desain menarik.

5. Chat

Fitur pesan instan untuk mengirim teks, foto, video, atau stiker kepada teman.

6. Snap Map

Memungkinkan pengguna melihat lokasi teman secara real time di peta.

7. Memories

Tempat menyimpan foto dan video Snap yang ingin disimpan agar bisa dilihat kembali kapan saja.

8. Spotlight

Fitur untuk menonton dan mengunggah video pendek dari pengguna lain, mirip dengan konsep video viral.

9. Discover

Menampilkan berita, hiburan, dan konten dari berbagai media serta kreator populer.

10. Bitmoji

Avatar kartun yang bisa dibuat menyerupai wajah pengguna dan digunakan dalam chat atau Stories.

11. Streaks

Fitur yang menunjukkan berapa lama dua pengguna saling mengirim Snap setiap hari tanpa terputus.

12. Group Chat

Pengguna dapat membuat obrolan grup untuk berbagi pesan dan Snap dengan beberapa teman sekaligus.

13. Voice dan Video Call

Snapchat juga menyediakan panggilan suara dan video langsung melalui aplikasi.

Snapchat memiliki banyak fitur menarik mulai dari kamera kreatif, berbagi cerita, hingga komunikasi dengan teman, sehingga membuat aplikasi ini populer di kalangan pengguna media sosial. (Z-4)

