13 Fitur Snapchat yang Perlu Diketahui

SNAPCHAT adalah aplikasi media sosial yang memungkinkan pengguna mengirim foto, video, dan pesan yang dapat hilang secara otomatis setelah dilihat oleh penerima. Aplikasi ini dikenal dengan fitur kamera kreatif, filter wajah, dan efek animasi yang menarik.
Snapchat pertama kali diluncurkan pada tahun 2011 dan banyak digunakan untuk berbagi momen sehari-hari secara cepat dan lebih privat dibandingkan beberapa media sosial lainnya.
Fitur utama untuk mengirim foto atau video singkat kepada teman yang akan hilang setelah dilihat.
Pengguna dapat membagikan foto atau video yang dapat dilihat teman selama 24 jam sebelum otomatis terhapus.
Filter kamera dengan efek Augmented Reality yang dapat mengubah wajah atau menambahkan animasi lucu.
Efek tambahan untuk mempercantik foto atau video seperti warna, lokasi, waktu, dan berbagai desain menarik.
Fitur pesan instan untuk mengirim teks, foto, video, atau stiker kepada teman.
Memungkinkan pengguna melihat lokasi teman secara real time di peta.
Tempat menyimpan foto dan video Snap yang ingin disimpan agar bisa dilihat kembali kapan saja.
Fitur untuk menonton dan mengunggah video pendek dari pengguna lain, mirip dengan konsep video viral.
Menampilkan berita, hiburan, dan konten dari berbagai media serta kreator populer.
Avatar kartun yang bisa dibuat menyerupai wajah pengguna dan digunakan dalam chat atau Stories.
Fitur yang menunjukkan berapa lama dua pengguna saling mengirim Snap setiap hari tanpa terputus.
Pengguna dapat membuat obrolan grup untuk berbagi pesan dan Snap dengan beberapa teman sekaligus.
Snapchat juga menyediakan panggilan suara dan video langsung melalui aplikasi.
Snapchat memiliki banyak fitur menarik mulai dari kamera kreatif, berbagi cerita, hingga komunikasi dengan teman, sehingga membuat aplikasi ini populer di kalangan pengguna media sosial. (Z-4)
Sumber: wondershare, lifehacker
Agar bisa install Snapchat, pastikan HP terhubung ke internet, memiliki akun Google atau Apple ID, dan ruang penyimpanan yang cukup.
Pemerintah Rusia memblokir Snapchat dan membatasi FaceTime dengan alasan keamanan nasional.
Aplikasi Windows dan Snapchat Web lebih ringan dibanding emulator, jika HP kamu terhubung ke Snapchat, pastikan verifikasi keamanan aktif. Jangan install Snapchat
Snapchat mulai memberi pemberitahuan kepada pengguna yang diperkirakan berusia di bawah 16 tahun terkait aturan baru Australia. Akun akan dikunci mulai 10 Desember.
Aplikasi ini dibuat oleh Evan Spiegel, Bobby Murphy, dan Reggie Brown pada tahun 2011, dan kini menjadi salah satu platform populer di kalangan anak muda di seluruh dunia.
