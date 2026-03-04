Headline
Bantargebang cuma Puncak Gunung Es

Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Ahok Bingung Dasar Hitungan Kerugian Rp285 T
Kasus Korupsi Pertamina, Ahok: Periksa Presiden
Gara-Gara Jokowi, Pertamina Batal Untung Rp100,57 T
Dugaan Intervensi, Ahok Mengaku tak Kenal Rizal Chalid
Lapangan Golf Tempat Negosiasi Minyak Paling Murah

Cara Install Snapchat di HP Android dan iPhone

Reynaldi Andrian Pamungkas
04/3/2026 17:00
Cara Install Snapchat di HP Android dan iPhone
Berikut Cara Install Snapchat di HP Android dan iPhone(Doc MI)

SNAPCHAT adalah aplikasi media sosial berbasis foto dan video yang memungkinkan pengguna mengirim pesan visual yang akan hilang secara otomatis setelah dilihat dalam waktu tertentu.

Aplikasi ini dikembangkan oleh Snap Inc. dan pertama kali dirilis pada tahun 2011.

Berikut Cara Install Snapchat di HP Android dan iPhone

Di HP Android

  • Buka aplikasi Google Play Store.
  • Ketik Snapchat di kolom pencarian.
  • Pilih aplikasi Snapchat.
  • Tekan tombol Install.
  • Tunggu hingga proses unduhan dan pemasangan selesai.
  • Buka aplikasi lalu daftar atau login.

Di iPhone

  • Buka aplikasi App Store.
  • Ketik Snapchat di kolom pencarian.
  • Pilih aplikasi Snapchat.
  • Tekan tombol Get.
  • Masukkan Face ID atau Touch ID atau password Apple ID jika diminta.
  • Tunggu hingga selesai, lalu buka aplikasi.

Agar bisa install Snapchat, pastikan HP terhubung ke internet, memiliki akun Google atau Apple ID, dan ruang penyimpanan yang cukup. (Z-4)

Sumber: hybrid, wikiwow



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Reynaldi
Berita Lainnya
  • Berikut Fitur Snapchat yang Perlu Diketahui

    13 Fitur Snapchat yang Perlu Diketahui

    05/3/2026 17:00

    Snapchat pertama kali diluncurkan pada tahun 2011 dan banyak digunakan untuk berbagi momen sehari-hari secara cepat dan lebih privat dibandingkan beberapa media sosial lainnya.

  • Ilustrasi

    Rusia Blokir Snapchat dan Batasi FaceTime

    05/12/2025 08:37

    Pemerintah Rusia memblokir Snapchat dan membatasi FaceTime dengan alasan keamanan nasional. 

  • Berikut Cara Install Snapchat di PC

    Cara Install Snapchat di PC

    02/12/2025 18:00

    Aplikasi Windows dan Snapchat Web lebih ringan dibanding emulator, jika HP kamu terhubung ke Snapchat, pastikan verifikasi keamanan aktif. Jangan install Snapchat

  • Ilustrasi

    Snapchat Mulai Nonaktifkan Akun Pengguna di Bawah 16 Tahun di Australia

    24/11/2025 07:41

    Snapchat mulai memberi pemberitahuan kepada pengguna yang diperkirakan berusia di bawah 16 tahun terkait aturan baru Australia. Akun akan dikunci mulai 10 Desember.

  • Berikut Cara Install Snapchat di PC

    Cara Install Snapchat di PC

    02/11/2025 18:30

    Aplikasi ini dibuat oleh Evan Spiegel, Bobby Murphy, dan Reggie Brown pada tahun 2011, dan kini menjadi salah satu platform populer di kalangan anak muda di seluruh dunia.

LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved