Cara Install Snapchat di HP Android dan iPhone

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
SNAPCHAT adalah aplikasi media sosial berbasis foto dan video yang memungkinkan pengguna mengirim pesan visual yang akan hilang secara otomatis setelah dilihat dalam waktu tertentu.
Aplikasi ini dikembangkan oleh Snap Inc. dan pertama kali dirilis pada tahun 2011.
Agar bisa install Snapchat, pastikan HP terhubung ke internet, memiliki akun Google atau Apple ID, dan ruang penyimpanan yang cukup. (Z-4)
Sumber: hybrid, wikiwow
Snapchat pertama kali diluncurkan pada tahun 2011 dan banyak digunakan untuk berbagi momen sehari-hari secara cepat dan lebih privat dibandingkan beberapa media sosial lainnya.
Pemerintah Rusia memblokir Snapchat dan membatasi FaceTime dengan alasan keamanan nasional.
Aplikasi Windows dan Snapchat Web lebih ringan dibanding emulator, jika HP kamu terhubung ke Snapchat, pastikan verifikasi keamanan aktif. Jangan install Snapchat
Snapchat mulai memberi pemberitahuan kepada pengguna yang diperkirakan berusia di bawah 16 tahun terkait aturan baru Australia. Akun akan dikunci mulai 10 Desember.
Aplikasi ini dibuat oleh Evan Spiegel, Bobby Murphy, dan Reggie Brown pada tahun 2011, dan kini menjadi salah satu platform populer di kalangan anak muda di seluruh dunia.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved