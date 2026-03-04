Berikut Cara Install Snapchat di HP Android dan iPhone(Doc MI)

SNAPCHAT adalah aplikasi media sosial berbasis foto dan video yang memungkinkan pengguna mengirim pesan visual yang akan hilang secara otomatis setelah dilihat dalam waktu tertentu.

Aplikasi ini dikembangkan oleh Snap Inc. dan pertama kali dirilis pada tahun 2011.

Berikut Cara Install Snapchat di HP Android dan iPhone

Di HP Android

Buka aplikasi Google Play Store.

Ketik Snapchat di kolom pencarian.

Pilih aplikasi Snapchat.

Tekan tombol Install.

Tunggu hingga proses unduhan dan pemasangan selesai.

Buka aplikasi lalu daftar atau login.

Di iPhone

Buka aplikasi App Store.

Ketik Snapchat di kolom pencarian.

Pilih aplikasi Snapchat.

Tekan tombol Get.

Masukkan Face ID atau Touch ID atau password Apple ID jika diminta.

Tunggu hingga selesai, lalu buka aplikasi.

Agar bisa install Snapchat, pastikan HP terhubung ke internet, memiliki akun Google atau Apple ID, dan ruang penyimpanan yang cukup. (Z-4)

Sumber: hybrid, wikiwow