15 Fitur WhatsApp Business yang Jarang Diketahui

WHATSAPP Business adalah aplikasi perpesanan gratis yang dirancang khusus untuk membantu pelaku usaha berkomunikasi dengan pelanggan secara lebih profesional.
Aplikasi ini merupakan versi bisnis dari WhatsApp, dengan tambahan fitur yang mendukung kegiatan jual beli dan pelayanan pelanggan.
Kamu bisa memberi label seperti Pelanggan Baru, Sudah Bayar, atau Pesanan Selesai untuk mengelola chat lebih rapi.
Gunakan shortcut seperti harga untuk mengirim pesan yang sudah disimpan sebelumnya.
Balasan otomatis saat kamu sedang offline atau di luar jam kerja.
Pesan sambutan otomatis untuk pelanggan baru.
Menampilkan foto, harga, dan deskripsi produk langsung di profil bisnis.
Pelanggan bisa memilih beberapa produk sekaligus sebelum checkout.
Bisa membuat link khusus agar pelanggan langsung chat tanpa simpan nomor.
Melihat jumlah pesan terkirim, diterima, dan dibaca.
Menambahkan alamat, jam operasional, email, dan website.
Gunakan fitur Status untuk promosi produk seperti Instagram Story.
Bisa digunakan di beberapa perangkat sekaligus.
Kirim promo ke banyak pelanggan sekaligus tanpa membuat grup.
Pelanggan bisa scan QR untuk langsung chat.
Memudahkan mencari chat belum dibalas atau pesan tertentu.
Untuk bisnis besar, bisa terhubung dengan sistem CRM dan chatbot otomatis.
WhatsApp Business bukan cuma aplikasi chat biasa, tapi alat lengkap untuk membantu promosi, pelayanan pelanggan, dan pengelolaan bisnis jadi lebih profesional. (Z-4)
Aplikasi ini cocok untuk UMKM, toko online, maupun bisnis kecil hingga menengah.
Dengan menggunakan aplikasi ini, maka bisa meningkatkan kepercayaan pelanggan dengan profil bisnis resmi. Bahkan, bisa membalas pesan pelanggan lebih cepat
