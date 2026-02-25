A- A+

WHATSAPP Business adalah aplikasi perpesanan gratis yang dirancang khusus untuk membantu pelaku usaha berkomunikasi dengan pelanggan secara lebih profesional.

Aplikasi ini merupakan versi bisnis dari WhatsApp, dengan tambahan fitur yang mendukung kegiatan jual beli dan pelayanan pelanggan.

Berikut 15 Fitur WhatsApp Business yang Jarang Diketahui

1. Label Chat

Kamu bisa memberi label seperti Pelanggan Baru, Sudah Bayar, atau Pesanan Selesai untuk mengelola chat lebih rapi.

2. Balas Cepat

Gunakan shortcut seperti harga untuk mengirim pesan yang sudah disimpan sebelumnya.

3. Pesan Otomatis

Balasan otomatis saat kamu sedang offline atau di luar jam kerja.

4. Greeting Message

Pesan sambutan otomatis untuk pelanggan baru.

5. Katalog Produk

Menampilkan foto, harga, dan deskripsi produk langsung di profil bisnis.

6. Keranjang Belanja

Pelanggan bisa memilih beberapa produk sekaligus sebelum checkout.

7. Link Langsung ke Chat

Bisa membuat link khusus agar pelanggan langsung chat tanpa simpan nomor.

8. Statistik Pesan

Melihat jumlah pesan terkirim, diterima, dan dibaca.

9. Profil Bisnis Lengkap

Menambahkan alamat, jam operasional, email, dan website.

10. Status untuk Promosi

Gunakan fitur Status untuk promosi produk seperti Instagram Story.

11. Multi Device

Bisa digunakan di beberapa perangkat sekaligus.

12. Pesan Siaran

Kirim promo ke banyak pelanggan sekaligus tanpa membuat grup.

13. Kode QR Bisnis

Pelanggan bisa scan QR untuk langsung chat.

14. Filter Chat

Memudahkan mencari chat belum dibalas atau pesan tertentu.

15. Integrasi API

Untuk bisnis besar, bisa terhubung dengan sistem CRM dan chatbot otomatis.

WhatsApp Business bukan cuma aplikasi chat biasa, tapi alat lengkap untuk membantu promosi, pelayanan pelanggan, dan pengelolaan bisnis jadi lebih profesional. (Z-4)

