Berikut Cara Install WhatsApp Business di HP Android(freepik)

WHATSAPP Business adalah versi khusus dari WhatsApp yang dirancang untuk membantu pelaku usaha berkomunikasi dengan pelanggan secara lebih profesional dan terorganisir.

Aplikasi ini cocok untuk UMKM, toko online, maupun bisnis kecil hingga menengah.

Berikut 8 Cara Install WhatsApp Business di HP Android

1. Buka Google Play Store

Cari aplikasi WhatsApp Business di kolom pencarian.

2. Pilih Aplikasi Resmi

Pastikan pengembangnya adalah WhatsApp LLC agar tidak salah unduh.

3. Tekan Install

Tunggu proses download dan pemasangan selesai.

4. Buka Aplikasi

Setelah terpasang, buka aplikasinya.

5. Setujui Syarat dan Ketentuan

Tekan Setuju dan Lanjutkan.

6. Masukkan Nomor Telepon

Gunakan nomor yang ingin dipakai untuk bisnis.

Nomor tidak boleh sudah terdaftar di WhatsApp biasa.

7. Verifikasi Kode OTP

Masukkan kode yang dikirim lewat SMS.

8. Lengkapi Profil Bisnis

Nama bisnis.

Kategori usaha.

Foto profil dan logo.

Alamat dan deskripsi usaha.

WhatsApp Business membantu usaha terlihat lebih profesional dan rapi dalam melayani pelanggan. (Z-4)

Sumber: infomedia, biznethome