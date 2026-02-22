Cara Kreatif Pemain Minecraft dalam Membuat Karakter, Dari AI hingga Editor Lanjutan

Ilustrasi(Minecraft)

PERMAINAN Minecraft terus mengalami perkembangan yang dikatakan melampaui evolusi dalam mekanisme permainan itu sendiri. Saat ini, para pemain dapat mengekspresikan diri mereka di dunia Minecraft dengan cara yang lebih canggih, yaitu menggunakan kecerdasan buatan (AI).

Dalam Minecraft, kustomisasi karakter menjadi fitur yang paling sering dimanfaatkan para pemain untuk mengekspresikan identitas mereka. Melalui kemajuan AI, kini, para pemain tidak lagi memerlukan keterampilan desain grafis yang mendalam ataupun pemahaman teknis yang rumit untuk membuat skin karakter Minecraft.

Para pemain dapat mengunggah gambar referensi untuk karakter Minecraft mereka dan AI akan langsung mengerjakan desain skin yang sesuai dengan berbagai edisi Minecraft. Selain itu, para pemain juga dapat mengirimkan prompt yang akan digunakan AI untuk menciptakan desain karakter yang sesuai dengan apa yang diinginkan para pemain Minecraft.

Meskipun kemajuan AI telah memasuki ruang desain skin Minecraft, Nova Skin sebagai pionir editor skin masih dibutuhkan para pemain gim ini. Nova Skin dapat membuat avatar yang mencerminkan identitas mereka dengan sangat mudah.

Mengenal Nova Skin dan Cara Penggunaannya

Nova Skin merupakan editor skin Minecraft berbasis web yang menawarkan kemudahan bagi para pemain untuk membuat, mengedit, dan mengunduh skin karakter tanpa menggunakan aplikasi tambahan. Platform ini mendukung format skin 2D dan pratinjau 3D secara real-time sehingga memungkinkan para pemain melihat detail perubahan secara instan.

Berikut adalah cara untuk menggunakan Nova Skin:

Untuk mendapatkan skin, Anda dapat mengakses minecraft.novaskin.me untuk dapat mencari skin yang Anda inginkan dan mendownload skin tersebut dalam format .PNG Apabila Anda ingin membuat desain sendiri, Anda dapat menggunakan fitur editor 3D dan gunakan Color Palette untuk warna yang presisi dan fitur Layering Setelah skin berhasil diunduh, Anda dapat membuka Minecraft Launcher dan masuk ke menu Skins Klik New Skin dan pilih file .PNG dari Nova Skin Simpan perubahan dan karakter akan menggunakan tampilan baru

Pengembang Minecraft dalam Melihat Kecerdasan Buatan

Meskipun beberapa pemain telah memanfaatkan AI untuk membuat karakternya, Mojang Studios sebagai pengembang gim Minecraft menyatakan tidak memiliki niat untuk memasukkan kecerdasan buatan generatif ke dalam pengembangan gimnya. Mojang Studios lebih memilih sentuhan manusia yang menghasilkan Minecraft sebagai gim terlaris daripada memanfaatkan AI yang telah dikembangkan pula oleh perusahaan induknya, Microsoft.

Direktur Minecraft, Agnes Larsson, mengungkapkan Minecraft berfokus pada kreativitas dan kreasi. Agnes pun membagikan pengalaman mereka dalam mengembangkan Minecraft menggunakan AI yang membawakan hasil tidak memuaskan bagi para pengembang. Menurutnya, manusia tetap menjadi kunci untuk memahami nilai dan prinsip dari Minecraft sebagai pusat kreativitas.

Sejak tahun 2025, Minecraft telah mengembangkan pembaruan kode dan modernisasi konde rendering mereka dalam Minecraft Java Edition untuk menciptakan “Vibrant Visual.” Pada pernyataan 18 Februari lalu, pihak Minecraft telah mengonfirmasi adanya pembaruan dari teknologi OpenGL menuju teknologi Vulkan yang memberikan visual yang lebih hidup pada seri Minecraft tersebut. Minecraft akan menguji Vulkan dalam tahap snapshot pada musim panas 2026 ini. (Micom/Minecraft/Z-2)