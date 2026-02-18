The Apocalypse Hadirkan Survival RPG yang Menantang

The Apocalypse, gim survival shooter bergaya Fallout dan Minecraft, akan rilis di Steam 2026. Hadirkan dunia pasca-kiamat, crafting, dan mode online co-op.(steam)

GIM menembak bertema bertahan hidup bernama The Apocalypse akan segera hadir di Steam, menawarkan perpaduan unik antara gaya Fallout dan Minecraft. Gim ini mengajak pemain untuk memburu musuh mutan dan zombi dalam tempo cepat, merakit perlengkapan, hingga membangun tempat berlindung, baik secara mandiri maupun bersama teman dalam mode online co-op.

Bertahan Hidup di Dunia Pasca-Kiamat yang Unik

Dengan gaya visual kotak-kotak sederhana khas Minecraft namun berlatar dunia pasca-kiamat, gim ini menawarkan tantangan bertahan hidup yang nyata, lengkap dengan tingkat radiasi yang berubah-ubah.

Pengembang Team APOCA mendeskripsikannya sebagai pengalaman bertahan hidup di dunia terbuka yang luas dengan berbagai jenis lingkungan. Anda harus mengumpulkan persediaan untuk bertahan hidup sambil memantau rasa lapar, haus, bahkan kadar radiasi dalam tubuh.

Di dunia ini, mutan dan zombi yang terinfeksi berkeliaran di mana-mana, sehingga pemain perlu menggunakan keahlian merakit untuk membuat senjata, mulai dari busur panah tradisional hingga peluncur roket dan menara pertahanan otomatis untuk melindungi diri.

Eksplorasi Tanpa Batas dan Kerja Sama Tim

Salah satu fitur menarik lainnya adalah kendaraan darat, laut, dan udara yang bisa diperbaiki dan digunakan. Kendaraan ini tidak hanya mempermudah perjalanan, tetapi juga bisa memicu aksi kejar-kejaran berkecepatan tinggi yang seru.

Bagi Anda yang suka membangun, Anda bisa mendirikan tempat berlindung yang aman, lengkap dengan peralatan listrik dan perabotan. Di sinilah fitur bermain bersama secara online menjadi sangat berguna, karena Anda bisa bekerja sama dengan teman untuk menciptakan markas terbaik.

Gaya visual low-poly dalam gim ini justru menjadi keunggulan karena membuat dunia yang hancur terlihat unik namun tetap terasa keras saat Anda melihat puing-puing bangunan dan mutan yang mengejar Anda.

Kedepannya, pengembang juga berencana menambahkan fitur dukungan modifikasi tersendiri dari pemain dan mode gim seru lainnya agar pemain dapat betah bermain berulang kali.

Meskipun tanggal rilis spesifiknya masih dalam pengerjaan karena akan rilis melalui tahap akses awal terlebih dahulu, gim The Apocalypse dipastikan akan hadir tahun 2026. Saat ini, tim pengembang sedang menyiapkan versi demo agar pemain bisa segera mencobanya. (Screen Rant/Steam/Z-2)