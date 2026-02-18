Lucid Blocks: Gim Survival Baru Gabungan Kreativitas Minecraft dan Horor Silent Hill

Lucid Blocks siap rilis 2026 dengan konsep RPG survival open-world unik. Perpaduan gaya Minecraft dan atmosfer horor ala Silent Hill hadir dalam dunia voxel penuh misteri.(steam)

DUNIA gim indie kembali diramaikan dengan kehadiran sebuah role play game (RPG) survival open-world baru yang unik berjudul Lucid Blocks. Dijadwalkan untuk rilis tahun 2026, gim ini mencuri perhatian karena berhasil mencampurkan elemen kreativitas ala Minecraft dengan atmosfer mencekam yang mengingatkan kita pada Silent Hill.

Meskipun inspirasinya terlihat jelas, Lucid Blocks tetap terasa segar dan inovatif berkat pendekatannya yang berani dalam menyajikan lingkungan yang tidak biasa. Fenomena ini sebenarnya bukan hal baru, mengingat popularitas genre sandbox sering kali melahirkan karya-karya turunan, namun Lucid Blocks menawarkan sesuatu yang jauh lebih kelam dan penuh teka-teki.

Bertahan Hidup di Balik Dunia Mimpi

Dibuat pengembang Eric Alfaro, Lucid Blocks adalah sebuah sandbox voxel yang memungkinkan Anda menggunakan balok untuk menciptakan apa pun yang diinginkan hati Anda. Meskipun secara visual mirip dengan gim besutan Mojang, perbedaan besar terletak pada atmosfer yang dibangun.

Pemain akan dibawa menjelajahi dunia bak mimpi yang dipenuhi dengan ruang-ruang yang unik, mulai dari kota-kota yang terbuat dari plastik hingga padang rumput yang tenang dan gudang-gudang terbengkalai.

Setiap sudut dunianya dirancang untuk memberikan sensasi eksplorasi mendalam melalui sistem generasi prosedural tanpa batas yang memungkinkan pemain menemukan struktur baru secara terus-menerus. Namun, di baliknya, nuansa kelam diperkuat dengan kehadiran kabut tebal dan kegelapan yang menuntut pemain untuk selalu siap menghadapi ancaman yang mengintai.

Sebagai sebuah gim survival, Lucid Blocks mengharuskan pemain berhadapan dengan beragam musuh yang menyeramkan, seperti manekin, gel kenyal, hingga makhluk dimensi tinggi dan laba-laba kolosal yang memberikan atmosfer horor.



Untuk bertahan hidup, tersedia berbagai alat unik dengan sentuhan sihir dan petualangan, seperti grappling hooks untuk mobilitas cepat, bee gliders untuk melintasi langit, hingga tongkat bola dan bom untuk bertempur. Menariknya, gim ini juga menyertakan berbagai aksesori lucu bagi pemain, menciptakan kontras yang unik di tengah atmosfer dunia mimpi yang terkadang mencekam tersebut.

Meskipun tanggal rilis pastinya belum diumumkan, Lucid Blocks sudah dipastikan akan hadir tahun ini dan sudah bisa Anda masukkan ke dalam wishlist di Steam.

Bagi para penggemar Minecraft yang mencari tantangan baru dengan estetika yang lebih dewasa dan misterius, atau bagi penggemar horor yang ingin mencoba kebebasan membangun, Lucid Blocks adalah judul yang wajib masuk dalam wishlist Anda tahun ini. (Screen Rant/80 Level/Z-2)