14 Fitur iQIYI yang Jarang Diketahui

iQIYI adalah platform layanan streaming video online yang menyediakan berbagai konten hiburan seperti drama, film, anime, dan variety show.
Perusahaan ini didirikan di Tiongkok dan dioperasikan oleh iQIYI, salah satu layanan streaming terbesar di Asia.
Beberapa konten bisa diunduh untuk ditonton tanpa internet.
Kamu bisa atur resolusi untuk hemat kuota.
Bisa tetap nonton sambil buka aplikasi lain.
Tersedia berbagai pilihan subtitle, termasuk Indonesia dan Inggris.
Bisa mempercepat atau memperlambat video.
Beberapa versi mendukung fitur berbagi tontonan dengan teman.
Aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan episode terbaru.
Mengurangi konsumsi kuota saat streaming.
Simpan drama atau anime favorit untuk ditonton nanti.
Melanjutkan tontonan dari posisi terakhir.
Batasi akses konten sesuai usia.
Pengguna VIP bisa menonton episode lebih cepat dari pengguna gratis.
Beberapa judul tersedia dalam resolusi ultra HD untuk pengguna VIP.
Sistem akan merekomendasikan tontonan sesuai riwayat dan minat kamu.
iQIYI adalah aplikasi streaming hiburan yang memungkinkan pengguna menonton berbagai tayangan Asia secara online maupun offline. (Z-4)
iQIYI merupakan layanan streaming hiburan online yang fokus pada konten Asia dengan kualitas HD dan subtitle lengkap.
Bercinta Dengan Maut
Vic Chou akan memerankan karakter yang cukup kompleks bernama Lian-Yan-Dong, yang memiliki tiga identitas sekaligus, yaitu seorang pengacara, ahli analisa kejahatan, dan seorang tahanan.
