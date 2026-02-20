Headline
Bantargebang cuma Puncak Gunung Es

Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Ahok Bingung Dasar Hitungan Kerugian Rp285 T
Kasus Korupsi Pertamina, Ahok: Periksa Presiden
Gara-Gara Jokowi, Pertamina Batal Untung Rp100,57 T
Dugaan Intervensi, Ahok Mengaku tak Kenal Rizal Chalid
Lapangan Golf Tempat Negosiasi Minyak Paling Murah

14 Fitur iQIYI yang Jarang Diketahui

Reynaldi Andrian Pamungkas
20/2/2026 19:00
14 Fitur iQIYI yang Jarang Diketahui
Berikut Fitur iQIYI yang Jarang Diketahui(freepik)

iQIYI adalah platform layanan streaming video online yang menyediakan berbagai konten hiburan seperti drama, film, anime, dan variety show.

Perusahaan ini didirikan di Tiongkok dan dioperasikan oleh iQIYI, salah satu layanan streaming terbesar di Asia.

Berikut 14 Fitur iQIYI yang Jarang Diketahui

1. Download

Beberapa konten bisa diunduh untuk ditonton tanpa internet.

Baca juga : 3 Cara Install iQIYI di Laptop Windows

2. Pilih Kualitas Video Manual

Kamu bisa atur resolusi untuk hemat kuota.

3. Mode Picture in Picture

Bisa tetap nonton sambil buka aplikasi lain.

4. Subtitle Multi Bahasa

Tersedia berbagai pilihan subtitle, termasuk Indonesia dan Inggris.

Baca juga : Bercinta dengan Maut, jadi Series Indonesia Pertama yang Tayang di iQIYI

5. Kecepatan Pemutaran

Bisa mempercepat atau memperlambat video.

6. Nonton Bareng

Beberapa versi mendukung fitur berbagi tontonan dengan teman.

7. Notifikasi Episode Baru

Aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan episode terbaru.

8. Mode Hemat Data

Mengurangi konsumsi kuota saat streaming.

9. Daftar Tonton

Simpan drama atau anime favorit untuk ditonton nanti.

10. Riwayat Tontonan

Melanjutkan tontonan dari posisi terakhir.

11. Kontrol Orang Tua

Batasi akses konten sesuai usia.

12. VIP Fast Track

Pengguna VIP bisa menonton episode lebih cepat dari pengguna gratis.

13. Konten 4K

Beberapa judul tersedia dalam resolusi ultra HD untuk pengguna VIP.

14. Rekomendasi AI Personal

Sistem akan merekomendasikan tontonan sesuai riwayat dan minat kamu.

iQIYI adalah aplikasi streaming hiburan yang memungkinkan pengguna menonton berbagai tayangan Asia secara online maupun offline. (Z-4)

Sumber: dorangadget, pulsapedia



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Reynaldi
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved