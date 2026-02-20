A- A+

Berikut Fitur iQIYI yang Jarang Diketahui(freepik)

iQIYI adalah platform layanan streaming video online yang menyediakan berbagai konten hiburan seperti drama, film, anime, dan variety show.

Perusahaan ini didirikan di Tiongkok dan dioperasikan oleh iQIYI, salah satu layanan streaming terbesar di Asia.

Berikut 14 Fitur iQIYI yang Jarang Diketahui

1. Download

Beberapa konten bisa diunduh untuk ditonton tanpa internet.

2. Pilih Kualitas Video Manual

Kamu bisa atur resolusi untuk hemat kuota.

3. Mode Picture in Picture

Bisa tetap nonton sambil buka aplikasi lain.

4. Subtitle Multi Bahasa

Tersedia berbagai pilihan subtitle, termasuk Indonesia dan Inggris.

5. Kecepatan Pemutaran

Bisa mempercepat atau memperlambat video.

6. Nonton Bareng

Beberapa versi mendukung fitur berbagi tontonan dengan teman.

7. Notifikasi Episode Baru

Aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan episode terbaru.

8. Mode Hemat Data

Mengurangi konsumsi kuota saat streaming.

9. Daftar Tonton

Simpan drama atau anime favorit untuk ditonton nanti.

10. Riwayat Tontonan

Melanjutkan tontonan dari posisi terakhir.

11. Kontrol Orang Tua

Batasi akses konten sesuai usia.

12. VIP Fast Track

Pengguna VIP bisa menonton episode lebih cepat dari pengguna gratis.

13. Konten 4K

Beberapa judul tersedia dalam resolusi ultra HD untuk pengguna VIP.

14. Rekomendasi AI Personal

Sistem akan merekomendasikan tontonan sesuai riwayat dan minat kamu.

iQIYI adalah aplikasi streaming hiburan yang memungkinkan pengguna menonton berbagai tayangan Asia secara online maupun offline. (Z-4)

