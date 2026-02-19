Headline
3 Cara Install iQIYI di Laptop Windows

Reynaldi Andrian Pamungkas
19/2/2026 19:30
3 Cara Install iQIYI di Laptop Windows
Berikut Cara Install iQIYI di Laptop Windows(Doc iQIYI)

iQIYI adalah platform streaming video asal Tiongkok yang menyediakan berbagai tayangan seperti drama Asia, film, anime, dan variety show dengan subtitle berbagai bahasa, termasuk Bahasa Indonesia.

iQIYI merupakan layanan streaming hiburan online yang fokus pada konten Asia dengan kualitas HD dan subtitle lengkap.

Berikut 3 Cara Install iQIYI di Laptop Windows

1. Nonton iQIYI lewat Browser

  • Buka browser.
  • Kunjungi situs resmi www.iq.com
  • Login atau daftar akun.
  • Langsung bisa streaming tanpa instal aplikasi.

2. Install iQIYI dari Microsoft Store

  • Klik Start Menu
  • Buka Microsoft Store
  • Cari iQIYI
  • Klik Install
  • Tunggu proses selesai lalu buka aplikasinya

3. Menggunakan Emulator Android

  • Jika aplikasi tidak tersedia di Microsoft Store, kamu bisa pakai emulator seperti BlueStacks atau LDPlayer.
  • Download dan install emulator.
  • Login Google Play Store di emulator.
  • Cari iQIYI.
  • Install seperti di HP Android.

Untuk instalasi aplikasi ini, spesifikasi minimumnya adalah harus Windows 10 atau 11, RAM minimal 4GB, serta koneksi internet stabil. (Z-4)

Sumber: isamunoheya, tomtekno



Editor : Reynaldi
