13 Fitur Adobe Acrobat yang Jarang Diketahui

ADOBE Acrobat adalah aplikasi pengolah dokumen PDF yang dikembangkan oleh Adobe untuk membuat, membaca, mengedit, dan mengelola file berformat PDF.
Adobe Acrobat digunakan secara luas di sekolah, perkantoran, dan bisnis karena memudahkan pengelolaan dokumen digital.
Memungkinkan kamu mengedit teks dan gambar langsung di file PDF tanpa harus mengubahnya ke Word terlebih dahulu.
Bisa mengubah PDF ke format lain seperti Word, Excel, PowerPoint, JPG, dan sebaliknya.
Menggabungkan beberapa file PDF menjadi satu dokumen.
Memisahkan satu file PDF menjadi beberapa bagian sesuai kebutuhan.
Mengecilkan ukuran file PDF agar lebih mudah dikirim lewat email atau WhatsApp.
Menambahkan komentar, catatan, dan highlight untuk review dokumen.
Mengisi formulir digital dan menambahkan tanda tangan elektronik dengan mudah.
Memberi password atau membatasi akses agar dokumen lebih aman.
Mengubah teks hasil scan menjadi teks yang bisa diedit dan dicari.
Mengatur ulang halaman, menghapus, atau menambahkan halaman dalam PDF.
Membandingkan dua file PDF untuk melihat perbedaan isi secara detail.
Menambahkan watermark seperti Confidential atau logo perusahaan.
Menghapus atau menyamarkan informasi sensitif secara permanen.
Saat instalasi, pastikan koneksi internet stabil, pastikan ruang penyimpanan HP masih cukup, serta gunakan aplikasi resmi dari Play Store agar aman dari virus atau malware.
Adobe Acrobat merupakan software utama untuk bekerja dengan file PDF, mulai dari membaca, mengedit, hingga mengamankan dokumen.
Aplikasi ini tersedia dalam berbagai versi, baik untuk desktop seperti Windows dan Mac maupun mobile (Android & iOS).
PDF adalah format file yang dirancang untuk menjaga tata letak dokumen tetap konsisten, terlepas dari perangkat atau platform yang digunakan untuk membuka file tersebut.
