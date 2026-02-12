A- A+

Berikut Fitur Adobe Acrobat yang Jarang Diketahui(Doc Microsoft Store)

ADOBE Acrobat adalah aplikasi pengolah dokumen PDF yang dikembangkan oleh Adobe untuk membuat, membaca, mengedit, dan mengelola file berformat PDF.

Adobe Acrobat digunakan secara luas di sekolah, perkantoran, dan bisnis karena memudahkan pengelolaan dokumen digital.

Berikut 13 Fitur Adobe Acrobat yang Jarang Diketahui

1. Edit PDF

Memungkinkan kamu mengedit teks dan gambar langsung di file PDF tanpa harus mengubahnya ke Word terlebih dahulu.

2. Convert PDF

Bisa mengubah PDF ke format lain seperti Word, Excel, PowerPoint, JPG, dan sebaliknya.

3. Merge File

Menggabungkan beberapa file PDF menjadi satu dokumen.

4. Split PDF

Memisahkan satu file PDF menjadi beberapa bagian sesuai kebutuhan.

5. Compress PDF

Mengecilkan ukuran file PDF agar lebih mudah dikirim lewat email atau WhatsApp.

6. Add Comment dan Highlight

Menambahkan komentar, catatan, dan highlight untuk review dokumen.

7. Fill dan Sign

Mengisi formulir digital dan menambahkan tanda tangan elektronik dengan mudah.

8. Protect PDF

Memberi password atau membatasi akses agar dokumen lebih aman.

9. OCR

Mengubah teks hasil scan menjadi teks yang bisa diedit dan dicari.

10. Organize Pages

Mengatur ulang halaman, menghapus, atau menambahkan halaman dalam PDF.

11. Compare Files

Membandingkan dua file PDF untuk melihat perbedaan isi secara detail.

12. Add Watermark

Menambahkan watermark seperti Confidential atau logo perusahaan.

13. Redact

Menghapus atau menyamarkan informasi sensitif secara permanen.

Adobe Acrobat adalah software untuk mengelola dan mengedit dokumen PDF secara profesional. (Z-4)

Sumber: techsoup, learningcurveglobal