Headline
Istana Minta Polisi Berhati-hati

Istana minta Polri jaga situasi kondusif.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Kemenag Benarkan Ada ASN yang Ditangkap Densus 88
TNI Tegaskan Pengamanan Rumah Jaksa Sesuai Aturan, Bukan Interven
KPK Pastikan Paspor Harun Masiku Sudah Dicabut
PN Sleman Nyatakan tak Berwenang Adili Kasus Ijazah Jokowi
Jembatan Putus, Penghulu Berenang Seberangi Sungai di Pasaman

5 Cara Install Adobe Acrobat di PC

Reynaldi Andrian Pamungkas
26/8/2025 18:00
5 Cara Install Adobe Acrobat di PC
Berikut Cara Install Adobe Acrobat di PC(Doc Microsoft Store)

ADOBE Acrobat adalah perangkat lunak buatan Adobe Systems yang digunakan untuk membuat, membuka, mengedit, mengelola, dan membagikan dokumen dengan format PDF.

Adobe Acrobat merupakan software utama untuk bekerja dengan file PDF, mulai dari membaca, mengedit, hingga mengamankan dokumen.

Berikut Cara Install Adobe Acrobat di PC

1. Download Adobe Acrobat

  • Buka situs resmi Adobe https://get.adobe.com/reader/ untuk Adobe Acrobat Reader gratis.
  • Jika ingin versi berbayar Adobe Acrobat Pro DC, masuk ke Adobe Acrobat Pro.
  • Klik tombol Download sesuai pilihanmu.

2. Jalankan Installer

  • Setelah selesai diunduh, cari file installer biasanya bernama AcroRdrDC_xxx.exe.
  • Klik dua kali pada file tersebut untuk memulai proses instalasi.

3. Proses Instalasi

  • Pilih bahasa.
  • Tentukan lokasi instalasi default biasanya C:\Program Files\Adobe\.
  • Klik Install dan tunggu prosesnya selesai.

4. Selesai & Jalankan

  • Setelah instalasi selesai, klik Finish.
  • Cari Adobe Acrobat atau Adobe Acrobat Reader di menu Start, lalu jalankan programnya.

5. Login

  • Jika menggunakan Acrobat Pro DC, kamu perlu login dengan akun Adobe untuk mengaktifkan lisensi.
  • Untuk versi gratis, bisa langsung dipakai.

Saat instalasi, pastikan koneksi internet stabil saat instalasi. Jika ada notifikasi update, sebaiknya lakukan agar aplikasi tetap aman dan lancar. Lalu, untuk Windows 7 atau 8, pastikan unduh versi yang kompatibel. (Z-4)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Reynaldi
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved