5 Cara Install Adobe Acrobat di PC

Berikut Cara Install Adobe Acrobat di PC(Doc Microsoft Store)

ADOBE Acrobat adalah perangkat lunak buatan Adobe Systems yang digunakan untuk membuat, membuka, mengedit, mengelola, dan membagikan dokumen dengan format PDF.

Adobe Acrobat merupakan software utama untuk bekerja dengan file PDF, mulai dari membaca, mengedit, hingga mengamankan dokumen.

Berikut Cara Install Adobe Acrobat di PC

1. Download Adobe Acrobat

Buka situs resmi Adobe https://get.adobe.com/reader/ untuk Adobe Acrobat Reader gratis.

Jika ingin versi berbayar Adobe Acrobat Pro DC, masuk ke Adobe Acrobat Pro.

Klik tombol Download sesuai pilihanmu.

2. Jalankan Installer

Setelah selesai diunduh, cari file installer biasanya bernama AcroRdrDC_xxx.exe.

Klik dua kali pada file tersebut untuk memulai proses instalasi.

3. Proses Instalasi

Pilih bahasa.

Tentukan lokasi instalasi default biasanya C:\Program Files\Adobe\.

Klik Install dan tunggu prosesnya selesai.

4. Selesai & Jalankan

Setelah instalasi selesai, klik Finish.

Cari Adobe Acrobat atau Adobe Acrobat Reader di menu Start, lalu jalankan programnya.

5. Login

Jika menggunakan Acrobat Pro DC, kamu perlu login dengan akun Adobe untuk mengaktifkan lisensi.

Untuk versi gratis, bisa langsung dipakai.

Saat instalasi, pastikan koneksi internet stabil saat instalasi. Jika ada notifikasi update, sebaiknya lakukan agar aplikasi tetap aman dan lancar. Lalu, untuk Windows 7 atau 8, pastikan unduh versi yang kompatibel. (Z-4)