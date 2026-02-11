6 Cara Install Adobe Acrobat di HP Android lewat Play Store

Berikut Cara Install Adobe Acrobat di HP Android(Doc Microsoft Store)

ADOBE Acrobat adalah aplikasi dan perangkat lunak yang digunakan untuk membuat, membuka, membaca, mengedit, dan mengelola file berformat PDF.

Adobe Acrobat dikembangkan oleh perusahaan Adobe dan tersedia untuk komputer PC dan laptop maupun HP Android dan iPhone.

Berikut 6 Cara Install Adobe Acrobat di HP Android

Buka Google Play Store di HP Android kamu. Ketik di kolom pencarian Adobe Acrobat Reader. Pilih aplikasi resmi dari developer Adobe. Tekan tombol Install. Tunggu hingga proses download dan pemasangan selesai. Setelah selesai, tekan Buka untuk mulai menggunakan aplikasi.

Membuka dan membaca file PDF.

Mengedit teks atau gambar dalam PDF.

Memberi tanda tangan digital.

Mengisi formulir PDF.

Menggabungkan atau memisahkan file PDF.

Mengubah file Word atau Excel menjadi PDF.

Saat instalasi, pastikan koneksi internet stabil, pastikan ruang penyimpanan HP masih cukup, serta gunakan aplikasi resmi dari Play Store agar aman dari virus atau malware. (Z-4)

