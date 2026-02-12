Modal Gratis! Pakai Kode 'Abyss' Ini untuk Dapat 100 Star Shards Instan

Headline
Bagi pemain baru di dunia Abyss Roblox, mengumpulkan Star Shards bisa terasa seperti mendaki gunung yang sangat terjal. Mata uang ini sangat krusial untuk meningkatkan kemampuan bertahan hidup di bawah laut. Namun, siapa bilang Anda harus memulai dari nol?
Kami telah merangkum daftar kode redeem terbaru yang memberikan Anda modal instan hingga 100 Star Shards tanpa perlu melakukan grinding. Dengan modal ini, Anda bisa langsung melakukan reroll ras (race) untuk mendapatkan kemampuan pasif yang lebih kuat sejak menit pertama permainan.
Dalam mekanik game Abyss, Star Shards bukan sekadar alat tukar. Shards adalah bahan bakar utama untuk melakukan kustomisasi statistik karakter melalui sistem Race. Tanpa Star Shards yang cukup, Anda akan terjebak dengan ras Common yang memiliki kapasitas oksigen sangat rendah, membuat eksplorasi ke zona dalam menjadi hampir mustahil.
Tips Pro: Jangan gunakan Star Shards untuk membeli Oxygen Pods di awal game. Gunakan khusus untuk mendapatkan ras langka agar progres Anda lebih cepat secara permanen.
Berikut adalah tabel kode aktif yang telah diverifikasi oleh tim redaksi. Pastikan untuk segera mengklaimnya sebelum masa berlaku habis.
|Kode Redeem
|Hadiah Utama
|Keuntungan Tambahan
|RELEASE
|100 Star Shards
|Akses Awal Item
|ABYSS2026
|250 Star Shards
|Speed Potion x1
|SHARDBOOST
|50 Star Shards
|Oxygen Refill x5
|DEEPDIVE
|150 Star Shards
|Rare Harpoon Skin
Banyak media menyarankan untuk menabung Shards untuk membeli senjata (Harpoon). Namun, analisis teknis kami menunjukkan bahwa Race Reroll adalah investasi terbaik. Memiliki ras tingkat Legendary seperti Abyssal memberikan pasif Infinite Vision di kegelapan, yang tidak bisa dibeli dengan item apa pun.
Ya, semua kode yang kami bagikan berasal langsung dari pengembang resmi Deep Spirit Games. Penggunaan kode ini tidak akan membuat akun Anda terkena sanksi atau banned.
Hal ini biasanya terjadi karena dua hal: kode sudah kedaluwarsa atau Anda belum melewati batas minimum kedalaman (50 meter) yang disyaratkan sistem untuk membuka fitur kode.
