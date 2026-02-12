Daftar Kode Redeem Abyss Roblox Terbaru Februari 2026 & Cara Klaim2

Headline
Eksplorasi bawah laut di game Abyss Roblox menuntut manajemen sumber daya yang ketat, terutama Oksigen dan Star Shards. Bagi para penyelam pemula maupun veteran, kode redeem adalah kunci untuk mempercepat progres tanpa harus melakukan grinding berjam-jam.
Artikel ini akan memberikan daftar kode aktif per Februari 2026, panduan klaim yang anti-gagal, serta strategi menggunakan Star Shards untuk mendapatkan ras (race) terbaik di kedalaman laut.
Abyss merupakan game petualangan di platform Roblox yang menantang pemain untuk menyelam ke palung terdalam, mengumpulkan material langka, dan menghadapi makhluk mitologi laut. Di sini, keberuntungan Anda sangat ditentukan oleh "Race" atau ras karakter yang memberikan pasif unik seperti regenerasi oksigen lebih cepat atau kecepatan berenang tambahan.
Informasi Penting: Kode redeem di Abyss bersifat case-sensitive. Pastikan Anda memasukkan huruf besar dan kecil sesuai dengan daftar di bawah ini agar hadiah berhasil masuk ke inventaris.
Berikut adalah daftar kode yang telah diverifikasi tim MI-Studio per tanggal 12 Februari 2026.
|Kode Redeem
|Hadiah (Rewards)
|Status
|RELEASE
|100x Star Shards & 5x Small Oxygen Pods
|Aktif
|ABYSS2026
|250x Star Shards & 1x Speed Potion
|Aktif
|STARSHARDS
|50x Star Shards
|Aktif
|DEEPSEA
|1x Rare Harpoon Skin
|Terbatas
Proses klaim di Abyss sedikit berbeda dengan game simulator pada umumnya. Anda harus melewati tahap tutorial awal terlebih dahulu. Berikut langkah-langkahnya:
Banyak pemain melakukan kesalahan dengan menghabiskan Star Shards untuk membeli kosmetik di awal permainan. Sebagai saran ahli, gunakan Shards tersebut untuk melakukan Race Reroll.
Memiliki ras seperti Abyssal atau Siren akan memberikan bonus status permanen yang jauh lebih berharga daripada item habis pakai (consumables). Fokuslah mendapatkan ras dengan tingkat kelangkaan Epic atau Legendary sebelum Anda mulai melakukan upgrade pada Harpoon atau perlengkapan selam lainnya.
Hal ini biasanya disebabkan oleh masa berlaku kode yang sudah habis atau kesalahan penulisan. Pastikan tidak ada spasi tambahan sebelum atau sesudah kode saat melakukan input.
Kode promosi di Abyss biasanya bertahan selama 2 hingga 4 minggu sejak dirilis oleh pengembang. Pastikan Anda segera melakukan klaim begitu kode baru muncul.
