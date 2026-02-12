Daftar Kode Redeem Abyss Roblox Terbaru Februari 2026 & Cara Klaim2

Ilustrasi(Dok Istimewa)

Eksplorasi bawah laut di game Abyss Roblox menuntut manajemen sumber daya yang ketat, terutama Oksigen dan Star Shards. Bagi para penyelam pemula maupun veteran, kode redeem adalah kunci untuk mempercepat progres tanpa harus melakukan grinding berjam-jam.

Artikel ini akan memberikan daftar kode aktif per Februari 2026, panduan klaim yang anti-gagal, serta strategi menggunakan Star Shards untuk mendapatkan ras (race) terbaik di kedalaman laut.

Apa Itu Abyss Roblox

Abyss merupakan game petualangan di platform Roblox yang menantang pemain untuk menyelam ke palung terdalam, mengumpulkan material langka, dan menghadapi makhluk mitologi laut. Di sini, keberuntungan Anda sangat ditentukan oleh "Race" atau ras karakter yang memberikan pasif unik seperti regenerasi oksigen lebih cepat atau kecepatan berenang tambahan.

Informasi Penting: Kode redeem di Abyss bersifat case-sensitive. Pastikan Anda memasukkan huruf besar dan kecil sesuai dengan daftar di bawah ini agar hadiah berhasil masuk ke inventaris.

Daftar Kode Redeem Abyss Februari 2026

Berikut adalah daftar kode yang telah diverifikasi tim MI-Studio per tanggal 12 Februari 2026.

Kode Redeem Hadiah (Rewards) Status RELEASE 100x Star Shards & 5x Small Oxygen Pods Aktif ABYSS2026 250x Star Shards & 1x Speed Potion Aktif STARSHARDS 50x Star Shards Aktif DEEPSEA 1x Rare Harpoon Skin Terbatas

Cara Klaim Kode di Game Abyss

Proses klaim di Abyss sedikit berbeda dengan game simulator pada umumnya. Anda harus melewati tahap tutorial awal terlebih dahulu. Berikut langkah-langkahnya:

Buka game Abyss di platform Roblox. Selesaikan misi pertama bertajuk "The First Dive". Klik ikon Menu (garis tiga) di pojok kiri bawah layar. Pilih opsi Codes yang ditandai dengan ikon burung biru. Masukkan kode dari daftar di atas pada kolom yang tersedia. Tekan tombol Redeem untuk mendapatkan hadiah.

Strategi Penggunaan Star Shards: Jangan Asal Belanja

Banyak pemain melakukan kesalahan dengan menghabiskan Star Shards untuk membeli kosmetik di awal permainan. Sebagai saran ahli, gunakan Shards tersebut untuk melakukan Race Reroll.

Memiliki ras seperti Abyssal atau Siren akan memberikan bonus status permanen yang jauh lebih berharga daripada item habis pakai (consumables). Fokuslah mendapatkan ras dengan tingkat kelangkaan Epic atau Legendary sebelum Anda mulai melakukan upgrade pada Harpoon atau perlengkapan selam lainnya.

People Also Ask: Pertanyaan Seputar Abyss

Mengapa kode Abyss tidak berfungsi?

Hal ini biasanya disebabkan oleh masa berlaku kode yang sudah habis atau kesalahan penulisan. Pastikan tidak ada spasi tambahan sebelum atau sesudah kode saat melakukan input.

Berapa lama kode redeem bertahan?

Kode promosi di Abyss biasanya bertahan selama 2 hingga 4 minggu sejak dirilis oleh pengembang. Pastikan Anda segera melakukan klaim begitu kode baru muncul.

Checklist Persiapan Sebelum Menyelam

Pastikan tabung Oksigen dalam kondisi penuh sebelum meninggalkan area aman.

Klaim semua kode aktif untuk mendapatkan cadangan Oxygen Pods.

Gunakan Star Shards untuk reroll ras jika ras karakter Anda masih di tingkat Common.

Cek ketersediaan slot inventaris agar material langka tidak terbuang saat ditemukan di kedalaman.

