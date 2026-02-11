Para sukarelawan diberi peralatan listrik untuk membersihkan fosil berusia 100 juta tahun itu.(Doc ABC Western Qld / Jay Carstens)

JON Hawkhead duduk di sebuah gudang terpencil dengan bor kecil di tangan sambil dengan teliti bekerja untuk melepaskan fragmen-fragmen kecil batuan dari fosil berusia 100 juta tahun.

Sebuah alat penyedot menyedot setiap serpihan batu untuk dengan susah payah menyingkap kerangka milik reptil yang menyerupai lumba-lumba raksasa yang pernah berkeliaran di laut pedalaman Australia yang luas.

Pria berusia 77 tahun ini bukanlah seorang paleontolog, tetapi terpesona oleh fosil-fosil tersebut ketika ia mengunjungi museum Zaman Dinosaurus Australia di Winton beberapa tahun yang lalu.

Setelah selamat dari kanker perut, ia memutuskan untuk mengikuti hasratnya dan langsung mengambil kesempatan untuk melakukan perjalanan keliling negeri guna menggali tulang-tulang prasejarah.

"Membayangkan seorang awam mempersiapkan tulang-tulang yang berusia lebih dari 100 juta tahun ini... benar-benar membuat saya kagum," kata Hawkhead.

"Saya berpikir jika saya tidak melakukannya [sekarang], saya tidak akan pernah melakukannya."

Setelah perjalanan darat panjang dari rumahnya di Perth, yang termasuk beberapa kali mengalami kerusakan kendaraan, Hawkhead tiba di Winton untuk bergabung dengan tim yang terdiri dari delapan penggemar lainnya ditambah staf di Australian Age of Dinosaurs.

Kegiatan sekolah lapangan tersebut melibatkan pengalaman praktis jangka pendek, di mana kelompok tersebut bekerja untuk mempersiapkan fosil ichthyosaur yang ditemukan di lahan terdekat pada tahun 2023.

Ichthyosaur adalah predator laut yang disamakan dengan lumba-lumba yang mendominasi Laut Eromanga yang kini telah mengering, yang dulunya meliputi sebagian besar wilayah Australia.

Para peserta menggunakan perkakas listrik untuk memecah serpihan batuan yang lebih longgar hingga setiap tulang terlihat.

Hawkhead mengatakan bahwa hal itu telah menjadi pengalaman terapeutik.

"Saya sudah lama tidak mengalami hal seperti itu, di mana sesuatu begitu intens, terfokus, dan menguras fisik sehingga Anda hanya ingin terus maju dan tidak berhenti," katanya.

"Waktu berlalu begitu cepat… Anda hanya ingin terus melanjutkan."

Manajer pendidikan museum, Grant Salmond, menjalankan program tersebut selama dua minggu untuk orang-orang dengan berbagai tingkat pengalaman.

"Ini adalah cara bagi orang-orang untuk datang ke museum dan benar-benar berpartisipasi sebagai ilmuwan warga dan berkontribusi pada museum," kata Salmond.

"Sulit untuk mengajak semua orang meninggalkan spesimen mereka untuk kembali minum teh sore dan beristirahat... mereka benar-benar bersenang-senang."

Kesembilan peserta tersebut menerima sertifikat teknisi kehormatan, yang memungkinkan mereka untuk menjadi sukarelawan dalam proyek paleontologi di masa mendatang.

Penemuan baru

Pengawas laboratorium Lucas Burden mengatakan bahwa spesimen sepanjang 7 meter itu secara mengejutkan masih utuh.

"Dia sudah sekitar 95 persen lengkap, itu yang paling lengkap dari spesiesnya di dunia," kata Burden.

"Mengetahui sebanyak mungkin tentang mereka dapat sangat membantu kita memahami dari mana mereka berasal dan apa yang dilakukan spesies lain untuk menjadi spesies yang kita kenal saat ini."

Kegiatan sekolah lapangan tersebut membuat sebuah penemuan di tengah perjalanan, di mana seorang sukarelawan mengidentifikasi tiga tulang sirip tambahan yang sebelumnya tidak diketahui, pada sirip hewan tersebut.

Dengan pengerjaan yang hampir selesai, kecuali bagian kepala kerangka, museum berharap dapat memamerkan spesimen tersebut pada akhir tahun 2026.

Pengalaman 'sureal'

Sebastian Laraguadiana mengatakan bahwa ia baru saja menyelesaikan gelar arkeologi di California dan datang ke Australia untuk mengikuti sekolah lapangan guna mencoba mempelajari fosil.

"Ini adalah kesempatan unik untuk mendapatkan pengalaman langsung dalam menggali jenis makhluk seperti ini... tidak banyak kesempatan seperti ini di dunia," kata pria berusia 25 tahun itu.

"Rasanya agak surealis bahwa Anda memegang dan mengerjakan sepotong sejarah... makhluk berusia 100 juta tahun yang dulunya hidup di lautan dunia kita."

Salmond mengatakan bahwa rasanya sangat memuaskan melihat begitu banyak orang yang bersemangat berkumpul untuk mengerjakan sesuatu.

"Percakapan yang Anda lakukan, minat mereka, latar belakang mereka, semua gairah mereka, itu adalah perpaduan orang-orang yang luar biasa," katanya.

Para ilmuwan warga bekerja meneliti fosil ichthyosaur berusia 100 juta tahun di Winton

Sumber: RNZ