Galaksi Berusia 400 Juta Tahun Pasca-Big Bang Simpan Banyak Oksigen

PARA astronom menemukan galaksi purba, yang diberi nama JADES-GS-z11-0. Galaksi ini sudah ada sekitar 400 juta tahun setelah Big Bang atau ketika usia alam semesta masih kurang dari 3% dari usianya saat ini.
Penemuan ini pertama kali dilakukan melalui pengamatan teleskop ruang angkasa James Webb Space Telescope (JWST), lalu diteliti lebih jauh menggunakan Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) di Gurun Atacama, Cile. Dengan resolusi tinggi yang dimilikinya, ALMA berhasil mengungkap detail yang mengejutkan dari galaksi ini.
ALMA, terdiri dari 66 teleskop raksasa yang saling terhubung, mampu menangkap detail lebih tajam daripada JWST.
Meski tidak sebesar galaksi modern, JADES-GS-z11-0 tergolong matang dan sangat aktif membentuk bintang baru. Setiap tahunnya, sekitar enam kali massa Matahari berubah menjadi bintang baru. Angka ini jauh lebih besar dibanding kemampuan galaksi Bima Sakti saat ini.
Sebagai perbandingan, Bima Sakti, galaksi tempat kita berada, hanya mampu menciptakan beberapa bintang dengan total massa yang jauh lebih kecil dalam setahun.
Artinya, JADES-GS-z11-0 adalah “pabrik bintang” yang luar biasa aktif di masanya. Kondisi ini membuatnya bersinar terang dan menjadi salah satu objek paling menonjol di alam semesta awal.
Para astronom juga mendeteksi jejak oksigen dalam jumlah besar di awan gas galaksi tersebut. Kandungan oksigen itu mencapai sekitar 30% dari galaksi modern.
Hal ini membingungkan, karena untuk menghasilkan oksigen sebanyak itu dibutuhkan beberapa generasi bintang yang hidup dan mati, sementara usia alam semesta saat itu masih sangat muda.
Penemuan ini memang tidak sepenuhnya bertentangan dengan teori tentang evolusi galaksi, tetapi jelas memberi tantangan baru. Lebih jauh lagi, keberadaan oksigen dalam jumlah besar menimbulkan pertanyaan menarik, seperti *apakah kehidupan bisa berkembang jauh lebih awal di alam semesta daripada yang selama ini diperkirakan?"
Jika oksigen sudah ada dalam jumlah besar, kemungkinan unsur penting lain seperti karbon dan silikon juga hadir. Unsur-unsur ini sangat dibutuhkan untuk terbentuknya planet dan mungkin juga kehidupan.
Meski begitu, para ilmuwan menekankan bahwa penelitian lebih lanjut masih sangat diperlukan untuk menjawab pertanyaan besar ini. (SpaceX./Z-1)
