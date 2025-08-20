Jumlah Pengguna X di Android Turun 44%, Elon Musk Buat Tim Android Dream

Headline
APLIKASI X milik Elon Musk mengalami penurunan jumlah pengguna baru di perangkat Android, hal itu berdasarkan data baru dari penyedia intelijen aplikasi Appfigures.
Dikutip dari TechCrunch, pada Juli 2025, unduhan X di Google Play mengalami penurunan yang signifikan, dengan jumlah penginstalan baru turun 44% year-on-year di seluruh dunia, sementara unduhan di iOS justru meningkat 15%.
Belum diketahui penyebab penurunan pengguna baru X pada perangkat Android, banyak beredar kabar penurunan itu disebabkan karena aplikasi X di Android kerap mengalami masalah saat digunakan. Perusahan pun telah mengisyaratkan akan mengatasi masalah itu dengan membuat tim 'Android Dream'
Dalam sebuah postingan di platform tersebut, Kepala Produk X, Nikita Bier menyebut kalau pihaknya tengah merekrut anggota untuk Tim Android Dream, guna membangun kembali aplikasi X di Android dan membuat lebih banyak pengguna di Android mengunduh X. Ia juga baru-baru ini mengunggah bahwa aplikasi iOS X baru saja mencatat rekor minggu ini dalam hal jumlah penginstalan , mungkin dengan harapan untuk mengalihkan perhatian dari kemerosotan Android yang parah.
Selain penurunan unduhan baru di Google Play, X juga kesulitan untuk meningkatkan pendapatan langganannya, menurut temuan Appfigures. Pada bulan Juli, X memperoleh pendapatan bersih sebesar $16,9 juta, turun dari $18,8 juta yang diperolehnya pada Maret 2025. Namun, angka tersebut sedikit meningkat dibandingkan dengan $16,8 juta yang diperolehnya pada bulan Juni. (H-2)
