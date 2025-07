Google Perkenalkan Try It On, Pengguna  Bisa Jajal Busana Secara Virtual

Fitur Try It On dari Google(Dok.Google)

GOOGLE melahirkan inovasi teknologi terbaru yang memberikan pengalaman baru kepada pengguna. Terkini, Google memperkenalkan 'Try It On' fitur baru dari gogle yang memungkinkan pengguna untuk menjajal produk pakaian secara virtual.

Dikutip dari laman resmi Google, pengalaman fitur "Try it On" telah diluncurkan di Search Labs Google untuk kawasan Amerika Serikat. Saat pengguna berbelanja kemeja, celana, rok, hingga gaun di Google, cukup ketuk ikon "Try It On" pada daftar produk. Pengguna kemudian mengunggah foto diri berukuran penuh (kepala-kaki), untuk kemudian akan melihat busana yang dipilih terpakai pada tubuh pengguna secara virtual.

"Teknologi canggih ini adalah yang pertama dari jenisnya yang bekerja pada skala ini, yang memungkinkan pembeli untuk mencoba miliaran item pakaian dari Grafik Belanja kami," kata Google dalam keterangan resminya, dikutip Minggu (29/6).

Dijelaskan Google, teknologi ini didukung oleh model pembuatan gambar kustom baru untuk segmen mode, yang memahami tubuh manusia dan bagaimana pakaian saat dikenakan pada tubuh yang berbeda. Hasilnya adalah pengalaman mencoba dengan akurasi yang nyaris sama saat pengguna mengenakannya secara langsung.

"Anda akan melihat bagaimana gaun panjang musim pernikahan atau kemeja yang ceria untuk liburan Anda berikutnya terlihat pada Anda. Belum siap untuk berkomitmen dan butuh pendapat kedua? Anda dapat dengan mudah menyimpan foto tampilannya atau membagikannya dengan teman-teman," tukas Google.

Adapun fitur Try it On masih dalam tahap penyempurnaan, namun bagi pengguna yang berdomisili dikawasan Amerika Serikat mereka bisa menjajal versi beta pada Search Lab milik Google. (H-4)