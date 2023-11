Kebutuhan Server dan Keamanan Siber Meningkat, Synology Catatkan Pertumbuhan Positif

PENYEDIA manajemen data dan penyimpanan digital, Synology, mencatatkan signifikan di Indonesia. Menurut laporan terbaru, penerapan server Synology di Indonesia meningkat dua kali lipat setiap tahun, yang menunjukkan kepercayaan pelaku bisnis terhadap produk dan solusi Synology selalu meningkat secara konsisten. Regional Manager Synology untuk Indonesia Clara Hsu mengatakan, pencapaian itu menegaskan solusi Synology sangat relevan dan vital dalam memenuhi kebutuhan dinamis dunia bisnis di Indonesia. “Kami menyadari bahwa bisnis di Indonesia tidak hanya memerlukan penyimpanan data yang aman dan dapat diandalkan, tetapi juga solusi yang dapat mengatasi berbagai tantangan teknologi informasi (IT) di berbagai sektor bisnis,” ujar Clara. Baca juga : Data Center Kepanasan, Dua bank Singapura Ini Tidak Bisa Proses Jutaan Transaksi Nasabahnya Dalam era transformasi digital, tantangan IT dan kebutuhan bisnis terus berkembang di Indonesia, termasuk pengelolaan volume data yang besar, kebutuhan akan akses yang cepat dan aman, serta kolaborasi dan backup data yang efisien. Meningkatnya ancaman keamanan siber dan kebutuhan untuk mematuhi regulasi yang ketat juga menjadi fokus utama bagi perusahaan-perusahaan lokal. Baca juga : CHINT Pimpin Pengembangan Data Center Canggih dan Solusi Carbon-Netural Synology menjawab tantangan ini dengan menyediakan serangkaian solusi yang komprehensif. Clara mengungkapkan, pihaknya menawarkan berbagai pilihan penyimpanan yang beragam dan dapat diskalakan untuk memenuhi kebutuhan bisnis dari berbagai skala. "Serta terintegrasi dengan manajemen data canggih yang kami kembangkan sendiri. Sebagai contoh, aplikasi penyimpanan terpusat kami, Synology Drive untuk akses data jarak jauh yang aman dan efisien, serta Synology Office untuk memenuhi kebutuhan produktivitas bisnis," kata Clara. Selain itu, teknologi keamanan yang diberikan oleh Synology, mulai dari manajemen akses sistem hingga perlindungan data, solusi backup dan pemulihan instan, dapat memberikan lapisan perlindungan terhadap serangan ransomware, menjaga data penting agar bisnis tetap aman. Bisnis di Indonesia terdiri dari berbagai industri dan skala yang berbeda, yang berarti kebutuhan juga semakin beragam. Namun, berkat keandalan dan fleksibilitasnya, solusi Synology telah menjadi salah satu pilihan utama di kalangan bisnis di Indonesia, tanpa memandang ukuran atau sektor industri. “Di Synology, kami percaya bahwa semua bisnis berhak mendapatkan solusi terbaik untuk mengatasi tantangan IT mereka. Dan inilah peran utama Synology, solusi kami dirancang agar bisnis dapat dengan mudah memilih produk dan solusi yang sesuai dengan kebutuhan mereka,” jelas Clara. Clara menyebutkan, solusi Synology telah mendukung berbagai industri di Indonesia, termasuk media, manufaktur, keuangan, dan sektor kesehatan. "Synology berkomitmen untuk terus berinovasi dan melakukan ekspansi yang berkelanjutan di seluruh dunia, khususnya di pasar Indonesia, dengan tujuan mendukung pertumbuhan bisnis di Indonesia dengan lebih baik," pungkasnya. (Z-5)

