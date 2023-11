Perusahaan Berbasis AI, DeepL Siap Bawa Bisnis Indonesia ke Kancah Global

PERUSAHAAN komunikasi global berbasis AI, DeepL telah berada di garis terdepan dalam transformasi cara berkomunikasi antar bisnis melalui serangkaian perangkat komunikasinya yang berbasis AI. Produk utamanya, DeepL Translator, memberdayakan bisnis di seluruh dunia untuk menuju ke kancah global. Pada Rabu (15/11/2023), DeepL mengumumkan kehadiran layanan DeepL Pro di Indonesia pada Desember 2023. Peluncuran DeepL Pro memberikan pilihan bagi para pelaku bisnis akan layanan penerjemahan yang lebih baik, sejalan dengan meningkatnya permintaan akan layanan penerjemahan tingkat tinggi di Indonesia. Baca juga: DeepL Atasi Keterbatasan Bahasa Lewat Penerjemahan Akurat Berbasis AI Layanan berlangganan ini akan membantu perusahaan dengan berbagai skala untuk melakukan ekspansi mancanegara melalui penerjemahan berbasis AI yang dirancang khusus untuk kebutuhan bisnis. Kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) tengah merombak dunia bisnis, khususnya dalam proses komunikasi. "DeepL melihat bahwa AI akan berperan penting dalam otomatisasi proses, mulai dari otomatisasi layanan permohonan pelanggan hingga lokalisasi website dan materi pemasaran ke dalam berbagai bahasa," ujar David Parry-Jones, Chief Revenue Officer DeepL. "Memastikan kualitas hasil terjemahan dan menetapkan standar komunikasi di seluruh bagian dunia menjadi hal yang sangat penting bagi semua pelaku bisnis yang ingin membuka akses ke pasar dan pelanggan yang baru," jelas David Parry-Jones. Baca juga: 9 Rekomendasi Aplikasi Translate Terbaik, Menulis dan Bicara Bahasa Asing Jadi Lebih Mudah! Tren penggunaan AI oleh berbagai bisnis di Indonesia menunjukkan peningkatan yang signifikan. 62% Bisnis Terinrtegrasi dengan Teknologi Sebuah studi bertajuk "Artificial Intelligence Adoption Readiness of Business in Indonesia" menunjukkan bahwa 62% bisnis telah mengintegrasikan teknologi, yang menumbuhkan budaya digital di lingkungan kerja, dan mengalami peningkatan kinerja laba sebesar 1,4 kali lipat. Peluncuran DeepL Pro memberikan kesempatan besar bagi para pelaku bisnis di Indonesia untuk melanjutkan pertumbuhan ini dengan memperluas kehadiran mereka di kancah global dan membuka akses ke berbagai pasar baru. DeepL Translator didukung oleh teknologi AI yang canggih dan memberikan hasil terjemahan yang akurat, aman, dan real-time yang disesuaikan dengan kebutuhan bisnis. Baca juga: Pemanfaatan Artificial Intelligence Bikin Pembelajaran Lebih Interaktif Dengan berlangganan DeepL Pro, pelaku bisnis dapat menikmati fitur dan kemampuan yang lebih unggul, sehingga perusahaan dapat menjajaki berbagai peluang di pasar internasional dengan percaya diri. Fitur-fitur utama DeepL Pro meliputi pertama, penerjemahan teks tanpa batas: Menerjemahkan dengan fleksibel tanpa batasan jumlah karakter. Kedua. Kapasitas yang lebih besar untuk menerjemahkan dokumen: Terjemahkan lebih banyak dokumen dengan ukuran file yang lebih besar dan tetap mempertahankan format aslinya. Ketiga. Keamanan data yang maksimal: Manfaatkan standar perlindungan data kelas dunia untuk melindungi informasi bisnis yang bersifat rahasia Keempat. Pengalaman menggunakan glosarium yang ditingkatkan: Para anggota tim dapat membuat glosarium yang lebih banyak dan lebih besar untuk digunakan bersama oleh seluruh bagian perusahaan, sehingga komunikasi tetap konsisten, baik secara internal maupun eksternal. "Dengan memanfaatkan kemampuan penerjemahan berbasis AI yang canggih dari DeepL Pro, perusahaan-perusahaan di Indonesia dapat merambah pangsa pasar baru dengan lebih mudah dan efisien," lanjut Parry-Jones. Baca juga: Kampung Inggris Meredian May Bantu Tingkatkan Skor IELTS Untuk Dapatkan Beasiswa "Akurasi hasil terjemahan kami memungkinkan mereka untuk menjalin relasi dengan para mitra internasional dan membina hubungan yang lebih baik dengan para pelanggan," jelasnya Parry-Jones. menegaskan bahwa DeepL berkomitmen untuk mendorong pengembangan AI yang bertanggung jawab dan mendobrak hambatan komunikasi bagi bisnis dan individu di Indonesia. Melalui layanan penerjemahan berbasis AI, DeepL berupaya mendekatkan hubungan di seluruh dunia, serta memfasilitasi percakapan di tingkat global dengan akurat dan percaya diri. "Para pelaku bisnis dan profesional dapat mengunjungi website DeepL untuk mempelajari lebih lanjut mengenai DeepL Pro. Layanan ini akan tersedia untuk berlangganan pada bulan Desember 2023," jelasnya. (S-4)

