Acer Jadi Partner Teknologi di One Piece Asia Tour The Great Era of Piracy Exhibition

ACER Indonesia dan Predator, yang merupakan lini produk gaming dari Acer, resmi mengumumkan kolaborasi dengan One Piece sebagai partner teknologi dalam event Asia Tour The Great Era of Piracy exhibition. Event akbar itu berlangsung dari 8 November 2023 hingga 7 Januari 2024 di Mall of Indonesia, Jakarta. One Piece merupakan manga karya Eiichiro Oda, yang dibuat pada 1997 dan terus eksis serta menginspirasi banyak penggemarnya hingga saat ini. Melalui pameran ini, pengunjung dibawa untuk melihat berbagai karakter populer One Piece dan menikmati banyak activity seru. Head of Marketing Acer Indonesia Fransisca Maya mengatakan, "Acer dan Predator bangga bisa menjadi partner teknologi dari event spesial ini. One Piece telah menjadi karya luar biasa yang menginspirasi banyak orang. Hal ini sejalan dengan apa yang kami lakukan di Acer Indonesia melalui berbagai produk consumer dan lini produk gaming Predator, yang terus berinovasi sesuai dengan perkembangan zaman, untuk mewujudkan inspirasi banyak pengguna dalam menghasilkan karya-karya mereka melalui dukungan inovasi dan perangkat teknologi terbaik." "Dengan dukungan berbagai perangkat terbaik, Acer dan Predator berharap bisa mendukung pekerja kreatif, kreator konten, maupun talenta kreatif lainnya untuk bisa menghasilkan karya-karya berkualitas tinggi sekelas One Piece yang bisa mendunia," lanjut Fransisca Maya. Di booth Acer dan Predator, pengunjung selain bisa melihat dan mencoba langsung berbagai model laptop consumer dan laptop gaming Predator, pelanggan juga bisa mengikuti beragam keseruan lainnya seperti lelang laptop, bagi-bagi hadiah, membeli perangkat IT dengan promo khusus bertema One Piece dan masih banyak lagi lainnya. Konsumen juga berkesempatan mendapatkan beragam bonus spesial bertemakan One Piece yang bisa diperoleh di toko retail maupun online pilihan di seluruh Indonesia. Selama periode exhibition One Piece, pelanggan di seluruh Indonesia dapat membeli limited edition art-painted laptop yang mengambil inspirasi bertemakan One Piece, yang didesain khusus oleh seniman lokal dari Bali, Seniman Bocah. Desain edisi spesial One Piece ini bisa didapatkan oleh 50 pembeli pertama laptop Aspire 5 Spin dan Helios Neo 16 selama periode 8 November 2023 hingga 7 Januari 2024. Tidak hanya itu saja, setiap pembelian laptop Predator dan Aspire 5 Spin selama periode tersebut, pelanggan berhak mendapatkan bonus berupa entry ticket ke event One Piece Exhibition Asia Tour di MOI Jakarta, merchandise spesial atau action figure orisinil One Piece, selama persediaan masih ada. Pembelian laptop edisi terbatas dan juga promo bundling ini bisa dilakukan di Acer Exclusive Store, Acer eStore, e-commerce dan mitra Acer tertentu yang tersebar di seluruh Indonesia. (RO/Z-1)

Baca juga: Acer Indonesia Resmi Luncurkan Nitro V 15, Laptop Gaming dan Produktivitas

Baca juga: Acer Hadirkan Acer Service Spa Agar Performa Laptop Anda Tetap Optimal

