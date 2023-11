Indosat Jalin Kemitraan RCS Business Messaging Pertama di Indonesia

INDOSAT Ooredoo Hutchison (Indosat) mengumumkan kemitraan strategis bersama Google untuk meluncurkan layanan Rich Communication Services (RCS) Business Messaging pertama di Indonesia.

RCS adalah protocol perpesanan dengan berbagai macam fungsi di luar yang ditawarkan layanan pesan singkat (Short Message Service/SMS), mulai dari kemampuan membaca tanda terima, berbagi dokumen, hingga foto beresolusi tinggi.

Fitur RCS Business Messaging ini akan memperkaya layanan SMS Application-to-Person (A2P) Indosat yang sebelumnya hanya memungkinkan untuk mengirimkan layanan pesan singkat SMS saja ke pelanggan. Layanan itu kini menyertakan branding dan verifikasi bisnis, saran balasan, serta kartu pesan carousel.

Baca juga: Kerja Sama Indonesia HiFI dan Catchplay+ Bikin Makin Mudah Nonton Film Berkualitas

Dengan RCS Business Messaging, konsumen akan mendapatkan pengalaman yang aman, nyaman, dan menarik sektor usaha khususnya UMKM, untuk memanfaatkan saluran baru ini.

Layanan pesan instan telah menjadi platform populer bagi masyarakat untuk berinteraksi dengan teman, keluarga, rekan bisnis, dan pelanggan.

Sebanyak 88% konsumen di seluruh dunia melakukan penelusuran produk yang dapat diakses melalui aplikasi pesan dan 77% konsumen lebih berinisiatif melakukan transaksi jika memiliki akses informasi melalui aplikasi pesan.

Baca juga: Indosat Bukukan Pendapatan Rp37,4 Triliun Sepanjang 9 Bulan 2023

President Director and CEO Indosat Ooredoo Hutchison Vikram Sinha mengatakan, “Kemitraan strategis ini adalah bagian dari kerja sama jangka panjang yang telah dijalin bersama Google. Kemitraan ini juga merupakan bagian dari komitmen Indosat untuk meningkatkan pengalaman pelanggan. Melalui RCS Business Message yang diluncurkan pertama kali di Indonesia ini, pelaku UMKM dapat memanfaatkan saluran ini untuk mendorong jangkauan bisnisnya dan memberikan pengalaman bernilai tambah. Hal ini menjadi bagian dari misi kami untuk terus menghadirkan pengalaman digital kelas dunia, menghubungkan, dan memberdayakan masyarakat Indonesia.”

Head of Business Development for Communication Products (Asia) at Google Tan Bee Loon mengatakan, “Kami senang bermitra dengan Indosat untuk menghadirkan RCS Business Messaging ke Indonesia, yang memungkinkan pengiriman pesan yang aman, tepercaya, dan terverifikasi antara bisnis dan konsumen. Kolaborasi ini juga akan membantu banyak usaha kecil dan menengah di Indonesia mempercepat upaya transformasi digital mereka dan mengakselerasi transformasi digital Indonesia secara keseluruhan.” (RO/Z-1)