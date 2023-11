RED Asia Inc Rilis Inovasi Terbaru RED AI Untuk Indonesia

RED Asia Inc, sebuah grup yang telah memimpin tren dalam pemasaran digital dan teknologi di Indonesia selama lebih dari dua dekade, mengumumkan langkah besar dalam perjalanan mereka dengan peluncuran "RED AI For Indonesia." Inisiatif ini, yang didukung oleh perusahaan-perusahaan andalan seperti Redcomm, Salt, dan Insignia, menandai titik awal bagi Indonesia dalam mengejar perkembangan teknologi kecerdasan buatan (AI).

RED AI For Indonesia merupakan sebuah inovasi yang bertujuan untuk merintis jalan bagi perusahaan dan bisnis di Indonesia dalam memahami, mengadopsi, dan mengoptimalkan teknologi AI dalam berbagai aspek bisnis mereka. Inisiatif ini menawarkan seperangkat solusi AI yang dirancang khusus untuk membantu perusahaan di Indonesia meraih keunggulan kompetitif yang lebih besar.

Damon Hakim, Managing Partner RED Asia Inc, berbicara tentang komitmen perusahaan untuk mendorong inovasi dan transformasi digital di dunia bisnis Indonesia. Dalam dunia yang semakin terhubung dan bersaing ketat, RED Asia Inc percaya bahwa teknologi AI adalah salah satu kunci untuk kesuksesan jangka panjang. Inisiatif RED AI For Indonesia adalah wujud nyata dari komitmen RED Asia Inc untuk membantu bisnis di Indonesia untuk bersaing di tingkat global.

“Dengan pemahaman mendalam kami tentang pasar dan kemampuan teknologi kami sebagai grup pemasaran digital dan teknologi yang integratif dan terlengkap di Indonesia, kami siap memimpin perubahan paradigma ini menuju masa depan yang menggabungkan kapasitas dan kreatifitas manusia dengan AI," jelas Damon.

Menurut IBM Global AI Adoption Index 2022, lebih banyak perusahaan di seluruh dunia yang mengadopsi teknologi AI, dan tren ini diperkirakan akan terus berkembang di masa depan. Manfaat dari penggunaan teknologi AI sangat beragam, mulai dari penghematan biaya hingga peningkatan pendapatan, dan ini telah mendorong banyak perusahaan untuk mencari cara untuk mengintegrasikan AI ke dalam strategi bisnis mereka.

RED AI For Indonesia akan membawa perubahan besar dalam lanskap bisnis Indonesia, dengan menghadirkan teknologi AI yang inovatif dan beragam. Berikut adalah beberapa produk dan layanan unggulan yang diperkenalkan dalam inisiatif ini:

1. SALTX.AI

SALTX.AI adalah solusi AI yang dirancang untuk meningkatkan pendapatan, produktivitas, dan efisiensi operasional perusahaan. Dengan moto "AI First, Human Assisted," SALTX.AI memberikan alat yang kuat untuk pengambilan keputusan berdasarkan data dan meningkatkan pengalaman pelanggan secara keseluruhan. Marco Widjojo, CEO & Co-Founder SALT, menjelaskan, "Di era pertumbuhan teknologi, bisnis di Indonesia harus terus bertransformasi. SALTX.AI hadir untuk mendukung transformasi ini dengan teknologi AI.”

2. INSIGNIA IQ

Insignia memperkenalkan INSIGNIA IQ, sebuah Pusat Manajemen Data yang didukung oleh kecerdasan buatan. INSIGNIA IQ menyediakan alat untuk menghubungkan sumber data yang beragam, mengubah format data, dan memastikan kualitas data yang murni, semuanya melalui platform tunggal yang dioptimalkan dengan AI. Produk ini juga menghasilkan wawasan data dalam bentuk narasi yang mudah dimengerti, menjadikannya alat yang sangat berguna untuk berbagai tingkat keahlian. “Melalui Insignia IQ, perusahaan dapat meningkatkan pemanfaatan dan penggunaan data, mengubah data yang kompleks menjadi wawasan yang mudah dimengerti untuk digunakan oleh semua orang,” ujar Richard Ho, Direktur Insignia.

3. RED-AINSTEIN

Redcomm, perusahaan pemasaran digital terkemuka di Indonesia, memperkenalkan RED-AINSTEIN, asisten AI yang dikustomisasi untuk memenuhi kebutuhan pemasaran digital. Dengan teknologi ini, RED-AINSTEIN terus mempelajari jutaan data untuk meningkatkan efektivitas pemasaran digital, mulai dari riset pasar hingga strategi melawan pesaing. Asisten AI ini bekerja secara eksklusif dengan tim agensi pemasaran digital Redcomm, membantu meningkatkan performa kampanye pemasaran digital dengan ROI yang tinggi.

4. ASK-DEA

ASK-DEA adalah asisten pemasaran digital berbasis AI yang dapat digunakan oleh UKM dan perusahaan rintisan. Ini memungkinkan perusahaan untuk mendapatkan ide dan strategi awal untuk pemasaran digital yang dapat disesuaikan dengan merek mereka. Dengan ASK-DEA, perusahaan UKM Indonesia memiliki kesempatan lebih besar untuk bersaing dengan pesaing mereka dan berkembang di tahap awal. RED AI For Indonesia akan memberikan akses ASK-DEA kepada 100 UKM di Indonesia untuk membantu mereka merasakan manfaat teknologi AI.

5. RED AI-Ventures

RED AI-Ventures adalah program akselerasi yang dirancang eksklusif untuk startup berbasis AI di Indonesia. Program ini bukan hanya tentang investasi modal, tetapi juga memberikan dukungan operasional langsung dan bimbingan yang berharga. RED AI-Ventures akan menargetkan 5-10 startup berbasis AI untuk membantu mereka mencapai tingkat baru yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Inisiatif RED AI For Indonesia bukan hanya tentang teknologi AI, tetapi juga tentang perubahan paradigma dalam dunia bisnis Indonesia. Dengan mengintegrasikan kecerdasan buatan ke dalam bisnis, perusahaan-perusahaan di Indonesia dapat meraih kesuksesan yang lebih besar dan bersaing di tingkat global. Inisiatif ini adalah langkah menuju era baru inovasi digital dan perubahan yang akan membentuk masa depan bisnis di Indonesia. (Z-10)