TAHUN ini, Ramadan pertama kalinya tanpa pembatasan sejak pandemi Covid-19. Ramadan kal ini diprediksi akan mengalami lonjakan euforia, dibandingkan momen Ramadan tahun-tahun sebelumnya.

Sudah menjadi tradisi bagi masyarakat Indonesia, Ramadan selalu jadi momen yang ditunggu. Ramadan juga dikaitkan dengan momen “Ga Sabar” mulai dari kegiatan berkumpul bersama keluarga dan kerabat, berbelanja baju baru, hingga bertukar hampers dengan kolega kantor.

Data Google menyebutkan, konsumen digital, terutama pada platform e-commerce di Indonesia semakin gencar berburu produk incaran pada kategori makanan, gawai, dan pakaian. Selain itu, kendaraan bermotor dan perlengkapan rumah tangga juga merupakan produk yang banyak dicari di periode menjelang Ramadan.

Baca juga : Penjual di E-Commerce Hadapi Banyak Tantangan, Blibli Gelar Workshop Dukung Bisnis Online

Berangkat dari tren tersebut, PT Global Digital Niaga Tbk (Blibli) meluncurkan kampanye Ga Sabar (Gas Ambil Rejeki Ramadan) selama periode 4-14 April 2023 dengan menghadirkan beragam promo menarik mulai dari diskon 90% untuk semua pembelian, voucher combo up to Rp2.5 juta, hingga peluang gratis ongkir berkali-kali tanpa minimal transaksi belanja.

SVP of Campaign Blibli Cindy Kalensang mengungkapkan, data internal Blibli di momen Ramadan pada 2022, menunjukkan peningkatan jumlah transaksi sebanyak dua kali lipat dibandingkan hari biasa (year on year).

Baca juga : Kembali Gelar Promo Double Day, Blibli Ajak Konsumen Belanja Lebih Bijak

Dari segi perilaku belanja, Blibli mencatat pelanggan biasanya mulai mencari dan membeli kebutuhan Ramadan sejak dua minggu sebelum bulan puasa.

“Melalui kampanye 'Ga Sabar' Ramadan di Blibli, kami ingin wujudkan antusias pelanggan dalam membeli berbagai kebutuhan mereka selama Ramadan, mulai dari kebutuhan harian, sampai perlengkapan ibadah," ujarnya.

Cindy menambahkan, kampanye itu juga memberikan keleluasaan bagi pelanggan dalam berbelanja sebelum maupun pada saat berpuasa melalui fitur-fitur inovatif Blibli, seperti layanan 2 Jam Sampai, Click & Collect, dan Blibli Instore. (RO/Z-5)