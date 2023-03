Indonesia 4.0 Conference & Expo 2023 Berlangsung 23-24 Agustus

DI tengah dunia yang penuh disrupsi, karakter berani untuk berubah, berani untuk mengubah, dan berani untuk mengkreasi hal-hal baru merupakan fondasi untuk membangun Indonesia Maju. Menghadapi era tranformasi digital, kita mesti bermigrasi ke cara-cara baru di era revolusi industri 4.0 agar dapat bekerja lebih efektif, lebih efisien, dan lebih produktif.

"Saya berharap melalui kegiatan ini akan mampu menunjukkan kepada masyarakat perkembangan implementasi industri 4.0 serta pencapaian perjalanan transformasi industri 4.0 sekaligus momentum ini dapat menjadi ajang menunjukkan kepada dunia tentang kemampuan sektor manufaktur dan sektor lain dalam bertransformasi menuju industri 4.0," tutur Menteri Perindustrian Agus Gumiwang. Menuju Indonesia 4.0 Conference & Expo 2023, Kementerian Perindustrian, melalui Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI), bekerja sama dengan Dewan Transformasi Digital Industri Indonesia (Wantrii) dan didukung Naganaya Indonesia sebagai Official Event Organizer melaksanakan soft launching Indonesia 4.0 Conference & Expo 2023 in Conjunction with Indonesia AI Innovation Challenge 2023 dengan tema Digital transformation for sustainability.

Kegiatan soft launching Indonesia 4.0 Conference & Expo 2023 dilaksanakan bersamaan dengan grand launching Gedung PIDI 4.0 pada 14-17 Maret 2023 yang disertai dengan beberapa program eksklusif seperti conference, exhibition, collaboration activities. Tentu kegiatan ini diinisiasi dalam rangka memperkenalkan sekaligus meresmikan Gedung PIDI 4.0 beserta program Kickoff Program Transformasi Industri 4.0 2023 oleh PIDI 4.0.

Ajang kegiatan tahunan, Indonesia 4.0 Conference & Expo 2023, merupakan bagian dari strategi percepatan implementasi transformasi digital di sektor manufaktur seperti yang telah dicanangkan dalam program prioritas nasional Making Indonesia 4.0. "Salah satu upaya pemerintah dalam percepatan pemulihan ekonomi nasional melalui akselerasi transformasi industri 4.0 di Indonesia. Perlu sinergi dan kolaborasi antarpihak/pelaku dalam ekosistem industri 4.0 di Indonesia yang meliputi pemerintah, pelaku industri/asosiasi, perguruan tinggi/akademisi, dan lembaga R&D, technology provider, konsultan, dan pelaku keuangan sangatlah penting demi akselerasi transformasi Industri 4.0," jelas Doddy Rahadi, Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri Kementerian Perindustrian.

Sebagai co-host dari Indonesia 4.0 Conference & Expo 2023, Wantrii sangat mendukung Indonesia 4.0 Conference & Expo 2023. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan proses transformasi digital yang ada di Indonesia sehingga dapat memberikan dampak yang konkret bagi masa depan bangsa Indonesia ke depan. "Kami sangat berharap kesadaran masyarakat dan pelaku industri tentang pentingnya bertransformasi akan meningkat dengan penyelenggaraan kegiatan ini dan kegiatan ini dapat dijadikan flagship event industri 4.0 dan transformasi digital terbesar di Indonesia," ujar Ketua Umum Wantrii, Fadli Hamsani.

Bergabungnya Indonesia AI Innovation Challenge 2023 dalam pelaksanaan Indonesia 4.0 Conference & Expo 2023 tentu membuat event ini semakin memberikan dampak baik untuk industri 4.0 utamanya dari sisi artificial intelligence. Indonesia AI Innovation Challenge 2023 merupakan kompetisi AI yang diadakan dengan tujuan memfasilitasi para peserta dalam mengembangkan solusi inovatif dan kreatif menggunakan teknologi AI yang bisa diaplikasikan di berbagai sektor. Selain itu, acara ini diharapkan dapat memperkuat kolaborasi antara para inovator, pemerintah, dan pelaku industri, serta ekosistem terkait, untuk menciptakan solusi yang lebih baik dan berdampak luas bagi masyarakat.

"Tahun ini, Indonesia 4.0 Conference & Expo 2023 sudah memasuki edisi ke-4 dan selalu diselenggarakan dengan konsep yang baru setiap tahun. Pada tahun ini kami akan mengkemas jauh lebih besar dari tahun sebelumnya dengan target narasumber, pengunjung, dan para perusahaan peserta pameran yang lebih banyak," ujar Aditya Adiguna, Direktur Utama Naganaya Indonesia.

Selaku event organizer, Naganaya Indonesia ingin mengakomodasi setiap pemangku kepentingan dan mendukung pemerintah memajukan transformasi digital di industri 4.0. Lebih dari itu, Indonesia 4.0 Conference & Expo 2023 juga bertujuan agar para pemangku kepentingan selangkah lebih maju dalam persaingan dan memperluas bisnis, baik perusahaan besar maupun kecil, serta harus berpikir cepat dan menyesuaikan diri dengan perubahan cepat. Naganaya Indonesia berharap Indonesia 4.0 Conference & Expo 2023 juga memberikan dampak yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Indonesia 4.0 Conference & Expo 2023 in Conjunction with Indonesia AI Innovation Challenge 2023 berlangsung pada 23-24 Agustus 2023. Ini merupakan salah satu event Transformasi Digital Industri 4.0 terbesar di Indonesia. (RO/Z-2)