Red Hat OpenShift dan Ansible Automation Dukung ONe Mobile

BANK OCBC NISP mengadopsi teknologi Red Hat OpenShift dan Ansible Automation. Teknologi tersebut dapat membantu produktivitas pengembang dalam meluncurkan produk dan layanan pada aplikasi ONe Mobile dengan lebih cepat dan scalable. Kerja sama ini membantu meningkatkan customer experience bagi nasabah ONe Mobile, yaitu aplikasi mobile banking bagi nasabah individu Bank OCBC NISP.

Aplikasi ONe Mobile yang diluncurkan pada 2018 merupakan aplikasi mobile banking yang membantu nasabah individu Bank OCBC NISP untuk menumbuhkan dan mengelola keuangan. Per Desember 2022, bank mencatat peningkatan aktivitas digital nasabah individu melalui aplikasi ONe Mobile sebesar 37% YoY. Hal tersebut memperlihatkan penerimaan yang baik dari nasabah terhadap fitur-fitur ONe Mobile yang dapat mendukung mereka, baik untuk kebutuhan wealth management hingga transaksi sehari-hari (daily banking).

Baca juga: Induk Facebook Meta Pangkas 10.000 Karyawan dalam PHK Terbaru

"Kami gembira bisa bekerja sama dengan Bank OCBC NISP untuk memberikan dukungan dalam perjalanan transformasi digital mereka. Red Hat OpenShift and Ansible Automation membantu Bank OCBC NISP cepat bergerak dari ide ke produksi, membawa layanan dan penawaran baru bagi pengguna ONe Mobile. Teknologi ini juga dapat mengakselerasi waktu go-to-market," kata Vony Tjiu, Country Manager, Red Hat Indonesia. "Aplikasi ini tidak hanya berguna untuk perbankan tapi juga untuk perusahaan startup ataupun korporasi lain," tambahnya.

"Seiring dengan percepatan transformasi digital, kami menyadari bahwa bank juga harus mengadopsi digitalisasi. Oleh karena itu, Bank OCBC NISP mengadopsi metode yang agile dan menjalani modernisasi infrastruktur teknologi. Hal ini dilakukan agar bank terus bisa bersaing, berkolaborasi, dan siap menyambut masa depan," ujar Komang Artha Yasa, Information Technology Division Head Bank OCBC NISP. "Kerja sama strategis dengan Red Hat adalah bagian dari komitmen kami untuk memberikan pengalaman yang komprehensif bagi pengguna aplikasi ONe Mobile yang bisa diakses dimana saja dan kapan saja," tutup Komang. (RO/Z-2)