Aplikasi PINTU Luncurkan Community Badges untuk Transaksi NFT

PT Pintu Kemana Saja dengan brand PINTU, platform jual beli dan investasi aset crypto terus memberikan pengalaman terbaik bagi user PINTU.

Untuk itu aplikasi PINTU menghadirkan program Pintu Community Badges: Go Get Yours! yaitu sebuah program yang bagi user yang gabung dalam member community PINTU bisa mendapatkan Non-Fungible Token (NFT) badges dan juga memperebutkan total grand prize di akhir tahun hingga Rp50 juta.

Jonathan Hartono, Head of Community PINTU mengungkapkan, “Dunia cryptocurrency sangat luas, selain berinvestasi, mengoleksi sebuah aset unik dalam bentuk digital atau dikenal dengan Non-Fungible Token (NFT) juga menjadi salah satu sarana berinvestasi di dunia kripto."

"Demi menghadirkan pengalaman yang unik dan menarik bagi para member komunitas kami, kami hadirkan program Pintu Community Badges," kata Jonatahan dalam keterangan, Senin (6/3).

"Member community PINTU bisa mendapatkan sebuah NFT badges di blockchain Polygon (MATIC) dengan melakukan berbagai misi seru yang ada di channel Telegram dan Discord PINTU,” jelasnya.

Langkah pertama pastikan sudah mengunduh aplikasi PINTU, melakukan Know Your Customer (KYC), dan registrasi akun bank di dalam aplikasi PINTU.

Kemudian bisa gabung ke Telegram official PINTU di https://t.me/pintuannouncements dan juga discord official PINTU di laman https://discord.com/invite/pintuindonesia.

Langkah selanjutnya, pastikan telah memiliki wallet Metamask, dan terakhir dapat mengisi formulir Community Badge berikut https://bit.ly/community-verification-form.

Program Community Badges ini adalah sebuah inovasi baru yang dimungkinkan dengan berkembangnya teknologi NFT.

Selain untuk memperjualbelikan seni digital, salah satu dari banyaknya use case NFT yang ada adalah untuk meningkatkan engagement dan loyalitas sebuah brand.

"Maka itu program ini kami create sedemikian rupa guna menghadirkan experience journey yang baru bagi investor crypto di Indonesia," jelasnya.

"Jadi di Pintu Community Badges, setiap badge merepresentasikan poin dan poin tersebut bisa ditukarkan dengan berbagai hadiah menarik yang akan muncul setiap bulan atau bisa juga dikumpulkan hingga akhir tahun karena bagi 10 pengguna dengan poin terbanyak akan mendapatkan hadiah hingga Rp50 juta," ujar Jonathan.

Berdasarkan data dari Delphi Digital, volume perdagangan NFT secara kumulatif cenderung mengalami peningkatan yaitu volume perdagangan bulanan di bulan Januari 2023 telah mencapai lebih dari US$1 Miliar.

“Di awal tahun 2022 fenomena NFT di Indonesia merebak dari efek yang ditimbulkan oleh Ghozali Everyday. Sekarang lewat Pintu Community Badges ini, kami juga ingin mengajak seluruh investor kripto di Indonesia untuk bergabung dalam komunitas kami dan merasakan serunya bisa mengumpulkan NFT secara gratis yang bisa digunakan dan di-posting di seluruh sosial media," paparnya.

"Kami berharap program ini mampu menarik lebih banyak generasi muda untuk berinvestasi aset kripto, sehingga NFT dan pasar crypto secara keseluruhan akan terus mengalami pertumbuhan,” tutup Jonathan. (RO/OL-09)