Perusahaan Konsultan IT Sagara Tech Komitmen Lahirkan Digital Talent Andal

SEGARA Technology merupakan sebuah perusahaan IT consultant yang berfokus pada pengadaan website dan aplikasi serta penyedia jasa IT outsource.

Sagara Technology telah berdiri sejak tahun 2014 dan terus melebarkan sayapnya sebagai perusahaan IT consultant terbaik di Indonesia. Sagara memiliki keyakinan, bahwa teknologi yang semakin berkembang bisa membuat perubahan dalam kehidupan.

Di balik perusahaan yang berhasil, tentu ada hasil kerja keras dari karyawan di belakangnya. Tim Sagara Technology terdiri dari para digital talent andal yang memiliki tiga karakteristik the inventors yaitu tech-savvy, persistence dan creative.

"Seperti yang disampaikan oleh Devi Oktaviani, CEO Sagara Technology “Sagara selalu melihat peluang dan selalu siap untuk menghadapi setiap tantangan yang akan selalu datang,” ucap Devi.

Sagara Technology percaya bahwa semua karyawan memiliki karakteristik serta semangat yang sama untuk meneruskan perjuangan dan pengembangan digital di perusahaan.

Selain itu, Sagara Technology juga mempercayai nilai-nilai positif yang dapat membuat karyawan terus berkembang, yaitu berkolaborasi, komunikatif, lingkungan yang positif, profesional, dan selalu memberikan yang terbaik.



Tidak hanya Work From Home (WFH) ataupun Work From Office (WFO), Sagara Technology mengusung budaya kerja Work From Anywhere (WFA). Yang artinya setiap karyawan dapat bekerja di mana saja, tentunya dengan ketentuan jam yang sudah diatur dan disepakati.

Tema kerja WFA di Sagara memiliki jam yang fleksibel, sehingga karyawan tetap dapat bekerja meskipun sedang melakukan aktivitas lain. Hal ini disebabkan oleh Sagara yang berorientasi pada hasil namun turut menemani karyawan dalam proses pengerjaan sebuah proyek dengan melakukan satu kali panggilan saja.

Namun, Sagara juga terbuka bagi para karyawan yang ingin merasakan sensasi bekerja dalam sebuah gedung dengan fasilitas kantor serta rekan-rekan kerja yang suportif.

Sagara Technology juga membuka akses komunikasi selama bekerja dengan seluruh karyawan, sebab Sagara yakin dengan seperti itu pekerjaan akan segera terselesaikan dan dapat mengeratkan rasa kekeluargaan di perusahaan.

Sagara juga mendukung para karyawan untuk meraih mimpinya menjadi digital talent andal dengan meningkatkan hard skill dan soft skill yang mereka miliki. Perusahaan ini menerapkan budaya study group, produktivitas dan kualitas guna mendukung setiap kegiatan serta proyek yang sedang berjalan.



Dengan nilai-nilai yang sudah ditetapkan oleh Sagara Technology, perusahaan ini memiliki komitmen untuk membantu para karyawan agar dapat meraih mimpi-mimpi gila mereka.

Maka itu, Sagara mengusung budaya kerja dengan metode study group yang mengharuskan para karyawan untuk berdiskusi dan berupaya menemukan jalan keluar dari permasalahan yang sedang didiskusikan.

Dengan begitu, karyawan juga akan terbiasa untuk berpikir kritis dan kreatif sehingga lebih mudah untuk mencapai mimpi-mimpi yang di idamkan.

Hal ini selaras dengan apa yang disampaikan oleh Devi Oktaviani, CEO Sagara Technology, “Perusahaan yang baik adalah perusahan yang turut membantu karyawan agar bisa mencapai goals yang mereka inginkan."

"Maka dari itu Sagara terus berupaya untuk selalu menjadi perusahaan yang memiliki positive vibes dan tim yang mendukung satu sama lain.” Ucap Devi.

Sagara memahami, bahwa saat ini talenta digital muda banyak bermunculan untuk membuat kehidupan lebih baik dengan menghadirkan teknologi yang semakin maju dan canggih.

Tidak hanya berguna untuk perusahaan, kemajuan teknologi yang dikembangkan oleh talenta muda ini juga berpengaruh besar sebagai indikator kemajuan suatu negara.

Dengan harapan yang selalu ada, Sagara berupaya memfasilitasi seluruh karyawannya untuk bisa bekerja secara optimal dan mencapai tujuan perusahaan. Wujudkan mimpimu bersama Sagara Technology!. (RO/OL-09)