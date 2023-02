TikTok TV Hadir di Indonesia

APLIKASI berbagi video TikTok kini menghadirkan TikTok TV untuk pengguna di Indonesia yang dapat diakses dari Google TV dan perangkat lain dengan sistem Android TV dan Samsung Smart TV.

Selain pada perangkat tersebut, TikTok TV juga akan tersedia di LG Smart TV dalam beberapa waktu mendatang.

Melalui layar yang lebih besar, TikTok TV menawarkan sebuah cara baru bagi pengguna untuk untuk bersama-sama merasakan kebahagiaan dan kreativitas TikTok di ruang keluarga.

"Melalui aplikasi seluler kami, TikTok membawa secercah kegembiraan kecil. Namun dengan menghadirkan pengalaman melalui layar yang besar, kini keluarga dan sahabat dapat menikmati TikTok bersama-sama sebagai bagian dari rutinitas," kata TikTok dalam pernyataan resmi, dikutip Senin (27/2).

TikTok TV dirancang sesuai dengan pengalaman menonton TV di rumah. Hal ini memungkinkan pengguna memiliki akses yang lebih mudah untuk menonton konten di laman For You dan Following melalui layar yang lebih besar.

Adapun tontonan yang dapat dinikmati termasuk konten yang paling banyak disukai dan ditonton dari berbagai kategori mulai dari gim, komedi, makanan, hingga satwa.

Sedangkan untuk konten yang dipersonalisasi, pengguna harus log in terlebih dahulu ke TikTok TV menggunakan akun TikTok yang dimiliki. (Ant/OL-1)