Fordigi BUMN Goes to Campus Ingin Sediakan Talenta Digital

FORUM Digital (Fordigi) BUMN Goes to Campus diluncurkan PT Reasuransi Indonesia Utama (persero) atau Indonesia Re bersama Kementerian BUMN di Jakarta, Rabu (18/1). Ini karena peran BUMN dalam mendorong Indonesia untuk bisa masuk dalam transformasi digital, salah satunya dengan mencari talenta digital dari seluruh generasi.

Itu disampaikan Direktur Pengembangan dan Teknologi Informasi Beatrix Santi Anugrah yang juga selaku ketua bidang 4 ecosystem development saat meresmikan Fordigi. "Peran dari Kementerian BUMN dan Fordigi bidang 4 yakni mendukung pemerintah membangun ekosistem digital dalam rangka mendorong terpenuhinya kebutuhan digital talent," ujar Beatrix dalam kegiatan Metaverse Show 2023 di Telkom Landmark, Rabu (18/1).

Menurut Beatrix, ketersediaan talenta digital menjadi satu langkah penting dan sangat diperlukan, khususnya dalam mendorong perusahaan atau industri untuk menghindari kegagalan proses bertransformasi ke dunia digital. Soalnya, hal ini menjadi salah satu tantangan dalam mendorong transformasi secara digital.

"Menurut saya, ini disebabkan belum tercukupinya talenta yang mumpuni untuk mendorong transformasi secara digital. Ini yang menjadi pokok pikiran kami, bagaimana kita membangun ekosistem digital yang mendorong terpenuhinya kebutuhan digital talent dalam 15 tahun ke depan," ungkapnya.

Untuk mendapatkan talenta digital yang berkualitas, Beatrix mengungkapkan bidang ecosystem development ini akan melakukan program besar yakni Fordigi BUMN Goes to Campus. Nanti, Fordigi Goes to Campus akan berjalan selama 7 hingga 8 bulan ke depan dengan mengunjungi 10 universitas yang ada di 10 kota besar di Indonesia.

"Ada dua mekanisme kegiatan besar yakni seminar hybrid dan IT Hackathon Challenge. Jadi kita menyelenggarakan seminar hybrid dan kompetisi IT Hackathon untuk mahasiswa-mahasiswa di sana. Tujuannya memberikan pembelajaran yang bermanfaat dengan mengundang expertise, innovator dan praktisi atau pendiri start up yang sudah maju," kata Beatrix.

Beatrix mengatakan kegiatan ini akan membantu para mahasiswa atau calon talenta digital untuk bisa mendapat banyak ilmu yang beragam untuk mengusung tanggung jawabnya. "Rencananya kompetisi IT Hackathon akan mengusung 10 tema yang berangkat dari isu yang terjadi di kota masing-masing dan kita challenge teman-teman mahasiswa untuk bisa menjawab permasalahan ini. Harapannya, ini dapat diimplementasikan oleh masyarakat sekitar untuk membantu kotanya agar semakin bertumbuh, sehat, dan bisa menyelesaikan permasalahan lokal di sana," jelasnya. Kegiatan Fordigi BUMN Goes to Campus 2023 ini akan dilaksanakan pada akhir Februari atau sekitar awal Maret 2023. (Ant/OL-14)