Aplikasi PINTU Edukasi Kripto dan Blockchain ke Tiga Kampus Besar

PT Pintu Kemana Saja dengan brand PINTU, platform jual beli dan investasi aset kripto terus bergerilya memberikan edukasi tentang investasi aset kripto dan teknologi blockchain.

PINTU mendapatkan kesempatan hadir sebagai pembicara di acara Grand Launching Indonesia Capital Market Festival (ICMF) 2022 pada Sabtu (1/10) bertempat di Lippo Mall Puri, Jakarta Barat.

Mengangkat tema “Digging Deeper into Blockchain System”, Head of Community PINTU Jonathan Hartono bersama Project Lead Mindblowon Universe Buana Perkasa Putra membagikan pandangannya kepada ratusan mahasiswa dan mahasiswi yang hadir.

Jonathan Hartono, Head of Community PINTU mengungkapkan, “Sejalan dengan terus meningkatnya adopsi crypto oleh masyarakat Indonesia, tanggung jawab kami sebagai exchange yang terdaftar resmi di Bappebti adalah mengedukasi masyarakat salah satunya melalui acara ini."

"Kami ingin tingginya adopsi crypto dapat dibarengi dengan edukasi agar masyarakat tidak hanya menjadi investor, namun menjadi seorang smart investor,” kata Jonathan dalam keterangan Kamis (6/10).

Jonathan menambahkan, “Menjadi smart investor bisa dimulai dari sekarang, caranya yang pertama melakukan riset dan mengedukasi diri di saat orang lain bermalas-malasan, apalagi di tengah kondisi market saat ini."

:Justru ini momentum yang tepat untuk kita atur winning strategy jika ingin menjadi smart investor yang bertanggung jawab,” ucapnya.

Buana Perkasa Putra, Project Lead Mindblowon Universe mengungkapkan, “Bisa dibilang literasi masyarakat Indonesia masih rendah, untuk itu belajar penting banget. Do Your Own Research (DYOR) karena investasi is at your own risk. Misalnya ingin membeli Bitcoin bisa mulai membaca whitepaper-nya dan teknologi di belakangnya,”

Dalam rangka memberikan literasi dan edukasi seputar dunia finansial, Indonesia Capital Market Festival (ICMF) kembali digelar. ICMF merupakan acara yang digagas dari kolaborasi antara tiga universitas ternama di Indonesia, yaitu Universitas Indonesia, Universitas Prasetya Mulya, dan Universitas Bina Nusantara.

ICMF 2022 mengusung tema utama yaitu “Financial Alliance: Revitalize The Indonesian Economy”. Melalui tema ini, ICMF percaya meningkatkan literasi finansial di Indonesia akan mendorong dan memastikan kemajuan perekonomian.

“Investasi kripto dan implementasi teknologi blockchain yang tumbuh pesat juga turut membantu perekonomian Indonesia. Kita patut bersyukur Indonesia menjadi salah satu negara pemimpin dari sisi regulasi, di mana pemerintah memberikan dukungan penuh untuk berbagai inovasi yang hadir." jelas Jonathan.

"Seperti pajak kripto yang sudah jelas, hingga nantinya pembentukan bursa, semuanya berjalan sesuai rencana. Bisa dibilang pemerintah mau embrace teknologi blockchain dan tentunya hal tersebut semakin meningkatkan daya tarik masyarakat untuk berinvestasi crypto dengan aman dan nyaman,” tutup Jonathan. (RO/OL-09)