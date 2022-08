Smartphone Lipat Beragam Warna Pas Buat Milienial Aktif

PERKEMBANGAN smartphone dengan bentuk dan fitur unggulan begitu cepat. Belum lama dirilis satu smartphone dengan merek tertentu, smartphone merek lain hadir dengan fitur yang plus.

Perusahaan Samsung kembali meluncurkan seri flagship terbaru mereka, yaitu Galaxy Z Flip4 5G pada 26 Agustus 2022.

Gawai pintar lipat satu ini memiliki desain yang sangat immersive, foldable, compact, serta software berkecepatan tinggi telah membuka pre-order pada 1 September 2022 untuk di Indonesia.

Untuk memenuhi selera penggunanya, Galaxy Z Flip4 5G juga hadir dengan empat warna yang mungkin terlihat netral, namun tetap berbeda dari yang lain, yaitu Bora Purple, Graphite, Pink Gold, dan Blue.

Makanya, smartphone Galaxy Z Flip4 5G ini mengusung jargon ' New neutrals is just around the corner'.

Selain itu, Samsung Indonesia juga mengeluarkan Bespoke Edition, di mana warna-warna ikonik ini akan membuat penampilan pemiliknya lebih unik dan menawan.

Galaxy Z Flip4 5G Bespoke Edition hadir dengan lima warna custom dan hanya tersedia secara eksklusif.

Tak hanya itu, dalam rangka memeriahkan 77 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, Samsung Indonesia mengeluarkan Bespoke Edition dengan warna kombo merah-putih.

Selain merah-putih, Galaxy Z Flip4 5G Bespoke Edition tersedia dengan warna kombo Gold/Yellow/White, Black/Khaki/Khaki, Silver/White/White, dan Silver/Navy/Navy. Edisi ini dapat hanya dapat dibeli di situs resmi www.samsung.co.id.

Selain warnanya yang ikonik, Galaxy Z Flip4 5G hadir dengan desain dan ukuran yang lebih ramping dibandingkan dengan edisi sebelumnya.

Jika sebelumnya sisi-sisi dari perangkat smartphone terlihatmenonjol, di Galaxy Z Flip4 5G ini memiliki sisi-sisi yang lebih rata.

Selain itu, engsel atau hinge yang disematkan di Galaxy Z Flip4 5G menjadi lebih tipis, menjadikan tampilan Galaxy Z Flip4 5G lebih sleek dan stylish.

Galaxy Z Flip4 5G juga memiliki bobot yang lebih ringan dengan bezel yang lebih minim.

Galaxy Z Flip4 5G dilengkapi dengan ketahanan yang sama dengan Galaxy Z Fold4 5G.

Pelindung engsel yang terbuat dari Armor Aluminum dari Samsung serta Corning® Gorilla® Glass Victus®+ pada Cover Screen dan bodi belakang, menjadikan Galaxy Z Flip4 5G foldable paling tangguh dari Samsung.

Ketahanan panel layar utama juga telah ditingkatkan dengan mengoptimalisasi struktur lapisan di dalam layar yang membuat perangkat lebih tahan guncangan dan meminimalisir kerusakan.

Selain itu, Samsung menjamin bahwa Galaxy Z Fold4 5G dan Z Flip4 5G didesain dengan ketahanan tak tertandingi, jadi pengguna tak perlu ragu memakainya secara aktif dalam menunjang keseharian.

Pengguna bisa melipat Galaxy Z Fold4 5G dan Z Flip4 5G dengan lebih nyaman berkat teknologi Ultra Thin Glass yang telah melewati tes pelipatan ketat, sehingga layar perangkat mampu tahan dilipat lebih dari 200.000 kali.

Hal tersebut pun didukung dengan engsel yang lebih ramping dan lebih kuat dalam menopang perangkat.

Galaxy Z Flip4 5G bisa dimiliki dengan harga mulai dari Rp13.999.000 dengan tersedianya program cicilan 0% hingga 24 bulan. Selama periode Pre-Order, Samsung menyediakan berbagai penawaran terbaik (RO/OL-09)