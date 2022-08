SoftwareONE Raih Penghargaan  Microsoft Partner of The Year 2022

Microsoft kembali menyelenggarakan Microsoft Inspire 2022. Ajang yang diadakan setiap tahun oleh Microsoft ini merupakan ajang memperkenalkan inovasi Microsoft dan apresiasi keberhasilan kepada mitra di seluruh dunia yang telah mengembangkan dan menghadirkan aplikasi, layanan, dan perangkat berbasis Microsoft.

Terdapat lebih dari 3.900 nominasi dari 126 negara untuk penghargaan Microsoft Partner of The Year 2022. Pemenang dan finalis penghargaan diklasifikasikan dalam berbagai kategori seperti: Azure, Aplikasi Bisnis, Keunggulan Bisnis, Industri, Pekerjaan Modern, Keamanan, Dampak Sosial dan Kategori Negara/Wilayah.

“Aspek penting dari strategi yang kami lakukan adalah bekerja sama dengan mitra lokal untuk memenuhi kebutuhan pelanggan sektor publik. Terdapat 400.000 organisasi mitra di seluruh dunia yang menerapkan teknologi untuk membantu pelanggan menjadi lebih produktif, efektif, dan efisien melalui berbagai pelayanan dalam transformasi digital. Kami ingin menjadi mitra terbaik bagi mitra kami,"ujar Chairman and Chief Executive Officer Microsoft, Satya Nadella.

Setiap tahunnya pemenang penghargaan Microsoft Partner of The Year menunjukkan dedikasinya untuk membantu pelanggan di berbagai industri dengan memberikan solusi dan layanan inovatif untuk bisnis dan ekonomi lokal di seluruh dunia.

Di Indonesia, SoftwareONE menerima penghargaan sebagai Microsoft Partner of The Year 2022, serta dinobatkan sebagai finalis kategori SAP on Azure.

SoftwareONE Indonesia mendapat kehormatan di antara mitra terkemuka Microsoft untuk menunjukan keunggulan dalam inovasi dan implementasi solusi pelanggan berdasarkan teknologi Microsoft. SoftwareONE merupakan penyedia layanan perangkat lunak ujung ke ujung dan solusi teknologi cloud terkemuka di dunia yang berkantor pusat di Swiss dan memiliki cabang tersebar di 90 negara, termasuk Indonesia.

Country Lead SoftwareONE Indonesia, Daniel Siahaan mengatakan, telah lebih dari 30 tahun SoftwareONE menjadi mitra Microsoft, serta menjadi mitra terbesar secara global berdasarkan volume transaksi global Azure Cloud.

"Sebuah kebanggaan bagi kami, SoftwareONE Indonesia telah diakui sebagai mitra Microsoft tahun ini. SoftwareONE Indonesia telah membantu pelanggan dalam memberdayakan transformasi digital organisasi di seluruh Indonesia termasuk yang berasal dari swasta, perusahaan BUMN dan pemerintah, serta mengambil peran dalam mempercepat transformasi digital di Indonesia,” ujar Daniel.

Sementara Sales Lead SoftwareONE Indonesia, Subkhan Maklum menyampaikan rasa bangga dan apresiasinya kepada tim SoftwareONE Indonesia yang telah bekerja keras hingga bisa meraih penghargaan sebagai Microsoft Partner of The Year 2022.

“Penghargaan ini semakin memacu kami untuk selalu memberikan inovasi dan layanan terbaik bagi pelanggan SoftwareONE Indonesia,” ujar Subkhan.

SoftwareONE telah melayani lebih dari 65.000 pelanggan di seluruh dunia dan memiliki lebih dari 5.800 karyawan untuk merancang dan membantu bisnis dalam transformasi digital. SoftwareONE menawarkan panduan dan keahlian dalam menyederhanakan pengelolaan perangkat lunak modern dengan kapabilitas menyeluruh untuk setiap perusahaan.

Sementara itu, Corporate Vice President, Global Partner Solutions Microsoft Nick Parker yang mengumumkan pemenang dan finalis Microsoft Partner of The Year 2022 mengatakan, pihaknya terkesan dengan keunggulan inovasi dalam penggunaan teknologi Microsoft Cloud yang inovatif serta implementasi solusi dan dampaknya bagi pelanggan mereka.(RO/E-1)