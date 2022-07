Teknologi Terkini membuat LED Screen Tidak Harus Kotak

HUNAN Yestech Optoelectronic Co., LTD yang didirikan pada 2001, kini hadir di Indonesia, menyajikan keunikan Special Shape LED Screen, yaitu Cabinet dari LED Screen dalam bentuk tidak hanya kotak, melainkan tersedia bentuk segitiga, seperempat lingkaran dan Cornering Cabinet yaitu Cabinet yang dipergunakan untuk pemasangan sudut.

Dengan Special Shape LED Screen, memungkinkan untuk membuat layar led menjadi bentuk huruf, angka, heart shape, kastil, rumah, dan masih banyak lainnya, memungkinkan kita untuk lebih kreatif dalam menentukan bentuk led display yang tidak melulu harus kotak.

"Karena itulah kami mendistribusikan Yestech di Indonesia agar dunia Event di Indonesia menjadi lebih kreatif, sebut Direktur PT. Sarang Gagas Indonesia, Soegianto Husin dalam keterangan tertulisnya, kemarin.

Ia melanjutkan, jika Yestech hingga saat ini telah digunakan oleh acara-acara besar di 106 negara di seluruh dunia , contohnya seperti Sochi Winter Games, Brazil World Cup, Incheon Asia Olympic Games, Expo Milano 2015, Beijing Paralympics 2022 dan masih banyak lagi. Untuk di Indonesia sendiri, Yestech telah digunakan oleh beberapa artis ibukota dalam melangsungkan acara pesta pernikahannya yang mewah. Diantaranya, artis yang sudah memakai dekorasi LED dari Yestech yaitu Rizal Djibran yang merupakan aktor sekaligus penyanyi dangdut Indonesia, Lutfi Agizal selaku artis model dan juga Disc Jockey alias DJ.

"Perusahaan-perusahaan besar juga telah menggunakan Yestech pada acara Perusahaan maupun Pameran seperti Perusahaan Telekomunikasi Indosat Ooredoo, Perusahaan Medical iDs Med Aesthetics dan masih banyak lainnya", sambung Ferry menambahkan.

"Pengakuan dari artis-artis terkenal Indonesia yang hadir di acara pernikahan Rizal Djibran itu rata-rata mereka menyatakan bahwa LED yang digunakan keren banget dan pertama kalinya mereka lihat ada di negeri ini," terangnya.

"Jadi buat para Vendor Perlengkapan Pesta, Perusahaan, Tempat Ibadah, Ruang Serbaguna atau siapapun yang berencana menggunakan LED Screen atau yang biasa disebut Videotron, baik untuk event maupun Fixed Installation, bisa menghubungi pihanya tanpa dikenakan biaya konsultasi" pungkasnya.

Adapun, perusahaan yang bergerak di bidang jasa penyewaan LED itu adalah Produsen Tampilan LED Standardisasi Pertama, bekerja untuk menyediakan produk tampilan LED yang paling profesional, sempurna dan kreatif, lulus FCC, TUV, Rohs, CE dan CCC dan mencapai 125 paten, pada kesempatan kali ini meluncurkan produk terbarunya di Indonesia yaitu Yes Tech MG6S Pro p2.6 untuk Indoor dan MG7S Pro p3.9 untuk dual use Indoor - Outdoor.

"Yes Tech Optoelectronic Co., LTD terletak di Provinsi Hunan, Tiongkok/China, dengan bangunan Pabrik milik sendiri berukuran 16.500,00 meter persegi, 5 jalur produksi layar LED. Yes Tech melakukan quality control dengan melakukan semua jenis pengujian profesional seperti pengujian tahan air, pengujian getaran, pengujian garam, pengujian kinerja listrik dll, tetapi juga memiliki sistem proses kontrol kualitas yang sempurna. Hal ini juga merupakan keunggulan luar biasa sebagai Quality Control yang selalu dijaga oleh Yes Tech" ujar Soegianto menekankan

Seluruh layar akan dipasang dan diproses Aging selama minimal 72 jam, mensimulasikan proyek aktual untuk memastikan kualitas yang sangat baik sebelum pengiriman. (OL-13)

