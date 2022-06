Makin Manjakan Mata, Ini Jajaran Smart TV Samsung Terbaru 

SAMSUNG Electronics Indonesia resmi meluncurkan jajaran televisi pintar (smart TV) 2022 di Indonesia, yang menawarkan kecanggihan inovasi, serbaguna, dan nilai estetik untuk segala tempat dan kebutuhan.

Jajaran produk terbaru Neo QLED, The Frame, The Freestyle, dan Super Smart TV+ hadir untuk memenuhi kebutuhan konsumen akan hiburan yang tak tertandingi sekaligus dukungan untuk beragam gaya hidup modern mereka.

President Samsung Electronics Indonesia Simon Lee mengatakan, sejalan dengan visi “Screens Everywhere, Screens for All”, Samsung menghadirkan perspektif baru untuk kegunaan sebuah TV, dari sebuah perangkat untuk ditonton, menjadi perangkat yang memberikan nilai bagi kehidupan sehari-hari.

"Rangkaian Samsung Smart TV 2022 menawarkan pengalaman yang makin personal untuk menikmati serial dan film favorit, gaming, tutorial olahraga, video call, bahkan untuk mengelola smart device lain di rumah. Kami juga meneruskan upaya berkelanjutan dalam melestarikan planet ini demi generasi penerus kita di masa depan," kata Simon, Kamin (9/6).

TV layar besar yang mampu menghadirkan gambar dengan resolusi tinggi semakin diminati. Dengan semakin luas ukuran layar, semakin mudah seolah-olah larut dalam tayangan yang ditampilkan TV tersebut. Dan semakin tinggi resolusi layarnya, tampilan visual tersebut semakin mendekati nyata atau hidup.

Untuk mencapai tujuan itu, Samsung Neo QLED 8K di tahun ini hadir dengan Neural Quantum Processor 8K yang diperkuat 20 neural network dan kecerdasan buatan (AI) untuk menganalisis sumber konten dan melakukan upscaling dengan lebih cepat dan presisi.

Dengan begitu, pengguna bisa menikmati video-video lama yang ada di berbagai channel streaming langganan atau dari koleksi pribadi, dengan resolusi asli yang beragam, dan melakukan upscaling untuk menikmati konten tersebut pada resolusi setara 8K.

Teknologi Quantum Matrix Technology Pro pada Neo QLED 8K pun meningkatkan level kontras gambar, sehingga visual yang ditayangkan lebih mendetail pada adegan gelap maupun terang. Teknologi ini didukung Shape Adaptive Light Control yang mengontrol kecerahan area gambar dengan presisi tanpa menyebabkan blooming.

Contohnya, saat menampilkan bulan purnama, area bulan akan nampak terang seutuhnya, dan di sekitar bulan tersebut langit akan tetap tampil gelap dan kelam. Diperkuat pula oleh 14-bit contrast mapping untuk menampilkan warna empat kali lebih presisi jika dibandingkan model tahun sebelumnya.

Neo QLED 8K sudah dilengkapi oleh fitur EyeComfort Mode. Layar TV akan secara otomatis menyesuaikan tingkat kecerahan berdasarkan cahaya yang terdeteksi di ruangan sekitar TV, menggunakan kombinasi sensor cahaya bawaan serta analisis data waktu matahari terbit dan terbenam di lokasi setempat, sehingga TV lebih nyaman bagi mata.

Sutradara Timo Tjahjanto mengatakan, Neo QLED 8K menawarkan pengalaman menonton yang memukau dan melebihi ekpektasi.

“Banyak adegan dalam karya saya di-shoot dalam suasana yang gelap atau low light. Dengan Neo QLED 8K terbaru, semua detail di area paling gelap sekalipun tetap bisa dibedakan dan dilihat mata penonton. Begitu juga audionya, dengan bantuan fitur Object Tracking Sound Pro dan True Dolby Atmos, mampu menghadirkan audio tiga dimensi yang lebih realistis, hidup, dan sinematik dalam menikmati film. Neo QLED 8K TV bisa menjawab semua kebutuhan saya dan tentunya para pecinta film lainnya dalam menikmati karya dengan tampilan visual terjernih dan audio yang maksimal," ujarnya.

Di samping menikmati tontonan, Neo QLED 8K juga memungkinkan pengguna melakukan lebih = dengan fitur-fitur cerdas dan pengalaman multi-device. Dengan fitur MultiView, layar Neo QLED 8K bisa menampilkan hingga empat area untuk menyaksikan konten dari empat sumber pada waktu yang sama, termasuk konten dari ponsel.

Dengan aplikasi SmartThings, pengguna bisa mengelola berbagai smart device di rumah, seperti mesin cuci, dan kulkas, dari layar Neo QLED 8K. Antarmuka Smart Hub yang baru dan mudah digunakan membantu pengguna untuk menjelajahi berbagai konten dengan cepat, termasuk menjalankan fitur produktivitas remote PC, Microsoft 365, dan Samsung DeX.

Pasangan artis & entrepreneur, Christian Sugiono dan Titi Kamal, mengatakan Neo QLED 8K TV membuat aktivitas working from home jadi lebih seamless dan praktis.

“Fitur MultiView ini bantu aku multitasking, saat aku olahraga, terus ada telepon dari team minta cek kerjaan yang urgent, Semua kerjaan selesai lebih cepat dan aku bisa achieve more with this NEO QLED 8K!” kata Titi.

TV itu juga memberikan kepuasan dan kenyamanan bagi keluarga Christian dan Titi saat movie time dan gaming.

“Saya senang banget karena TV ini bikin saya bisa bonding sama anak-anak, terutama bisa main game bareng, karena kualitas grafisnya ultimate dan audionya mantap. Saya suka latensinya yang rendah dengan Auto Low Latency Mode, dan Motion Xcelerator Turbo+ serta Freesync Premium Pro yang bikin semua gerakan battle, fighting, sampai balapan terasa lebih smooth, bikin gaming session lebih seru,” kata Christian.

Neo QLED 8K 2022 juga telah meraih label 'Reducing CO2' dari Carbon Trust, yang menunjukkan jajaran produk Neo QLED semakin sadar lingkungan. Selain melanjutkan kemasan Eco-packaging, Neo QLED 8K kini sudah dilengkapi SolarCell Remote yang 88 persen lebih efisien dibandingkan model 2020 karena benar-benar bebas baterai dan diisi ulang dengan tenaga surya, cahaya lampu, charging via USB, maupun energi cadangan yang dipancarkan oleh router Wi-Fi.

ada jajaran Lifestyle TV, tahun ini Samsung memperbarui The Frame dengan panel layar matte display. Dengan panel ini, The Frame kini anti-pantulan cahaya, anti-noda, dan sidik jari, sehingga pengguna bisa menikmati berbagai karya seni dari koleksi lebih dari 1.600 karya dalam tampilan yang makin realistik, benar-benar seperti di museum.

The Frame edisi 2022 juga hadir dengan pembaruan pada fitur Art Mode, di mana fitur ini dilengkapi dengan aplikasi browser baru yang mengintegrasikan Ambient Mode, Art Mode, dan My Photo Mode ke dalam satu pengalaman yang seamless.

Samsung juga merancang The Frame terbaru untuk kompatibel dengan aksesori Auto-Rotation. Aksesori ini akan memutar The Frame dari horizontal ke vertikal (mode portrait) atau sebaliknya, tergantung konten yang hendak ditampilkan. T

erdapat dua pilihan untuk memanfaatkan Auto Rotation, yaitu ketika The Frame diletakkan pada stand (Rotating Stand), maupun ketika dipasang di dinding hunian (Rotating Wall Mount). Ini memudahkan pengguna untuk menikmati berbagai karya seni digital yang aslinya berbentuk vertikal. Atau saat difungsikan sebagai smart TV, pengguna dapat menikmati konten-konten video vertikal seperti Instagram Reels atau TikTok.

"The Frame ini benar-benar TV when it’s on, Art when it’s off. Di mana pun kita meletakkannya, karya seni favoritku di The Frame looks like a real painting. Dan dengan bezel yang elegan dan customizable, The Frame selalu bisa blended dengan seisi ruangan walaupun saat kita mengganti gaya interior ruangan," jelas Maria Rahajeng, digital creator.

Samsung juga menghadirkan The Freestyle, proyektor portable yang mungil dan multifungsi yang mampu menawarkan pengalaman sinematik di mana pun dan kapan pun, dari keteduhan ruangan di rumah sampai di dalam tenda saat glamping.

Pengguna bisa menikmati pertandingan olahraga, tutorial memasak, atau serial dan film favorit, di mana pun, ruang keluarga, di dapur, di apartemen studio, bahkan di dalam tenda sekalipun. Ini berkat kemampuan The Freestyle menampilkan konten hingga seukuran 100 inci di berbagai permukaan.

Untuk kemudahan menonton di berbagai tempat, The Freestyle memiliki dudukan (cradle) yang bisa diputar 180 derajat, fitur auto keystone untuk mengoreksi sudut gambar pada permukaan yang miring sehingga pengguna akan menikmati gambar dalam screen persegi panjang yang tegak lurus.

Lalu fitur auto leveling akan memastikan gambar tetap dalam posisi mendatar walaupun diproyeksikan dari permukaan yang miring ataupun tidak rata. Fitur auto focus akan memastikan gambar akan tetap tajam dan jernih disaksikan dari berbagai sudut.

The Freestyle sudah disertifikasi oleh penyedia layanan over-the-top (OTT) terkemuka seperti Netflix, YouTube, HBO Max, dan sebagainya. Dengan tap view, pengguna juga bisa langsung memproyeksikan konten-konten yang ada di smartphone mereka melalui perangkat ini.

The Freestyle juga multifungsi. Bila tidak digunakan untuk memproyeksikan siaran TV atau film dan serial yang seru, perangkat ini memiliki fitur Ambient Mode yang memungkinkannya memproyeksikan berbagai konten, termasuk custom design yang mengubah The Freestyle menjadi seperti semacam poster, karya seni, bahkan mood lamp, yang mengubah suasana sesuai keinginan.

"Saya suka The Freestyle yang memudahkan nonton di mana saja dan kapan saja. The Freestyle bisa tetap digunakan hanya dengan menggunakan power bank, jadi mudah dibawa ke mana-mana termasuk ke luar ruangan - tinggal nyalakan, taruh, dan proyeksikan konten. The Freestyle juga sudah dilengkapi premium 360 Sound technology dengan bass kuat, bikin pengalaman nonton jadi lebih seru. Portable yet powerful!" kata digital creator Agnes Rahajeng.

Pemerintah telah mengumumkan penghentian siaran TV analog (Analog Switch Off) sebelum 2 November 2022, sehingga setelahnya, seluruh masyarakat Indonesia akan menikmati siaran TV digital.

Untuk mendukung program ini, Samsung menghadirkan lini produk Super Smart TV+ untuk pengalaman menikmati program-program TV digital dalam resolusi terbaiknya, dengan gambar yang bersih dan suara yang jernih.

Samsung Super Smart TV+ memiliki pilihan resolusi layar HD, Full HD, hingga Ultra HD (4K) yang menghadirkan visual yang jernih dan mendetail dengan reproduksi warna yang menakjubkan.

Tak hanya siaran TV digital, pengguna bisa menikmati konten-konten hiburan dari berbagai layanan OTT terkemuka yang sudah tersedia di smart TV tersebut. Pengguna pun dapat terhubung ke Internet dengan Built-in Wi-Fi dan bisa mengontrol TV dengan bantuan asisten suara Bixby.

Super Smart TV+ juga memiliki kualitas audio yang akan menghadirkan pengalaman menonton yang imersif. Pada tipe 4K (BU8000), TV ini pun dilengkapi fitur Object Tracking Sound Lite (OTS Lite) yang akan menghadirkan 3D surround sound dan Adaptive Sound, di mana TV secara pintar akan mengoptimalkan suara berdasarkan tipe konten dan analisis scene secara real-time.

Dengan fitur PC on TV, pengguna bisa menampilkan konten dari PC di layar TV yang lebih luas untuk kemudahan melakukan pekerjaan dan didukung pula oleh integrasi dengan Office 365 (cloud). Simpan file-file penting di Samsung Cloud atau ubah Super Smart TV+ menjadi sistem musik virtual.

Dengan One Remote, pengguna bisa mengatur perangkat lain yang terhubung ke TV ini, seperti konsol game, driver USB, Soundbar, atau mengakses berbagai konten favorit di Smart Hub. Tipe BU8000 bahkan telah didukung oleh SolarCell Remote sehingga juga bebas baterai dan mudah diisi ulang dayanya dari cahaya ataupun charging.

Samsung Neo QLED 8K tersedia dalam 2 tipe di Indonesia: QN900B (85 inci) dan QN700B (55, 65 dan 75 inci). Neo QLED juga tersedia dalam resolusi 4K dengan keunggulan kualitas gambar, audio dan Smart TV khas Samsung melalui Neo Quantum Processor 4K, Quantum Matrix Technology, Object Tracking Sound, Motion Xcelerator Turbo+ dan Smart Hub dalam 2 tipe: QN90B (55, 65, 98 inci) dan QN85B (55 inci).

The Frame tersedia pada 4 pilihan ukuran sesuai kebutuhan hunian yaitu 43, 55, 65, hingga 75 inci. The Freestyle mampu menampilkan konten dari ukuran 32 hingga 100 inci lewat satu perangkat. Adapun Super Smart TV+ hadir dalam 3 tipe: Crystal UHD BU8000 43 dan 50 inci, T4500 32 inci, dan T6500 43 inci. (RO/OL-7)