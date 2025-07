Samsung Galaxy Z Fold7 Resmi Dirilis, Berikut Spesifikasi Lengkapnya

Samsung Galaxy Z Fold7.(Dok. Samsung)

SAMSUNG resmi memperkenalkan ponsel lipat terbaru mereka yaitu Samsung Galaxy Z Fold7, diklaim sebagai ponsel lipat paling canggih lewat teknologi mumpuni, memadukan keunggulan desain, kamera, dan inovasi AI.

Dalam peluncurannya yang berlangsung di Amerika Serikat, Rabu (9/7). Galaxy Z Fold7 disebut sebagai ponsel tertipis milik Samsung dari seri fold mereka. Galaxy Z Fold7 hanya setebal 8,9 mm saat dilipat dan 4,2 mm ketika dibuka, ponsel itu bahkan lebih ringan dari Galaxy S25 Ultra, hanya berbobot 215 gram.

"Generasi terbaru dari perangkat lipat ini menyatukan kualitas desain dan teknologi dengan AI yang dirancang khusus untuk foldable. Pengguna pun akan menikmati pengalaman ultra yang sesuai harapan—powerful, immersive, cerdas, dan portabel, semua dalam satu perangkat," President and Acting Head of the Device Mobile eXperience (DX) Division di Samsung Electronics, TM Roh, dalam keterangan persnya, Kamis (10/7).

Melihat lebih detail spesifikasi Galaxy Z Fold7, berikut rangkuman Media Indonesia.

1. Layar yang lapang

Layar utama Galaxy Z Fold7 11% lebih besar dibanding generasi terdahulu, memberikan keleluasaan lebih untuk mengedit konten dan membuka sejumlah aplikasi sekaligus, pun membawa pengguna untuk bisa menikmati pengalaman menonton yang lebih immersive.

Layar utama ponsel menggunakan Dynamic AMOLED, menawarkan kontras yang nyata, warna yang pekat, dan detail yang menakjubkan, membuat setiap tampilan layar menjadi lebih hidup, mulai dari film hingga segala hal multitasking. Ponsel pun hadir dengan Vision Booster yang memiliki tingkat kecerahan maksimal hingga 2,600 nits, membuat layar Galaxy Z Fold7 tetap mudah dilihat bahkan di bawah terik matahari langsung.

2. Desain Elegan dan Tangguh

Dua kata yang bisa mewakili desain dari ponsel Samsung Galaxy Z Fold7 yaitu tipis dan ringan, dirancang untuk meningkatkan kepercayaan diri pengguna di setiap aktivitas. Dengan engsel dan layar yang ditingkatkan, perangkat ini juga siap menemani pengguna lebih lama dengan ketahanan mumpuni di setiap skenario penggunaan sehari-hari, baik itu dilipat berkali-kali maupun disimpan di dalam tas yang penuh barang.

Menunjang ketahanan ponsel, perusahaan teknologi asal Korea Selatan ini menggunakan Armor FlexHinge (engsel untuk ponsel lipat) yang lebih tipis dan ringan. Berkat desain water droplet yang telah disempurnakan serta struktur rel penggerak engsel baru, mampu mengurangi creasing dan meningkatkan daya tahan dengan mendistribusikan tekanan secara merata pada engsel.

Pada layar, Galaxy Z Fold7 dibekali Corning Gorilla Glass Ceramic 2, material glass ceramic terbaru dengan kristal yang tertanam di dalamnya. Teknologi ini memberikan perlindungan luar biasa melindungi layar ponsel dari benturan keras sekalipun.

3. Prosesor Paling Powerful

Galaxy Z Fold7 dibekali prosesor terbaik di kelasnya yang dirancang khusus untuk perangkat Galaxy. Prosesor ini menghadirkan kemampuan on-device AI yang lebih cepat dan mulus, seperti untuk penerjemahan bahasa secara real-time dan Generative Edits.

Perangkat itu menggunakan Snapdragon 8 Elite for Galaxy, memberikan peningkatan performa signifikan dibanding generasi terdahulu dengan rincian peningkatan, 41% pada NPU, 38% pada CPU, dan 26% pada GPU. Mengantarkan Galaxy Z Fold7 mampu memproses berbagai penggunaan on-device AI dengan mulus tanpa kompromi.

4. Kamera Mumpuni Untuk Hasil Maksimal

Galaxy Z Fold7 menghadirkan pengalaman kamera profesional khas Galaxy dengan menggabungkan hardware canggih dengan pemrosesan pintar untuk menciptakan gambar yang selalu memukau. Kamera beresolusi tinggi mampu menangkap detail yang luar biasa, warna yang hidup, dan tekstur yang nyata sehingga setiap momen terekam dengan sempurna.

Ponsel ini hadir dengan Kamera wide 200MP, menjadi perangkat Galaxy Z Series pertama yang memiliki fitur itu. Berkat kamera yang mumpuni, perangkat siap menangkap detail 4x lebih banyak dan menghasilkan gambar yang 44% lebih terang.

Selain itu, Galaxy Z Fold7 juga hadir dengan Kamera wide-angle 10MP dengan field of view 100° pada layar utama memberikan kebebasan dalam mengambil gambar. Saat perangkat dibuka, pengguna bisa mengambil group selfie dan berbagai momen berkesan lainnya dengan lebih mudah langsung dalam satu bidikan.

Selain dua kamera tersebut, pun tersedia dua kamera kamera selfie bersensor 10MP yang terletak dibagian atas layar, satu kamera pada layar saat dibuka dan lainnya di bagian layar depan (saat layar tertutup) Deretan fitur AI pun siap menunjang hasil foto yang lebih maksimal. (H-3)