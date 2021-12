Pendekatan Zero Trust Tangkis Lonjakan Serangan Siber ke Perusahaan

DI tengah pendemi covid-19, insiden kemananan siber terus meningkat di seluruh dunia. Para penjahat siber terus mencari berbagai peluang baru untuk menerobos data perusahaan melalui beragam serangan yang semakin canggih.

Sebagai platform edge terbesar dan paling tersebar di dunia, Akamai menganalisa lebih dari 300 terabit data serangan baru setiap hari. Melalui analisis ini, Akamai mencatat sejumlah vektor serangan yang memecahkan rekor. "Serangan itu seperti distributed denial of service (DDoS). Akamai memitigasi lebih dari 1.900 serangan DDos pada kuartal I 2021 atau naik sebesar 34% year on year," ujar Sidharth Pisharoti, Regional Vice President Akamai Technologies India, South East Asia, and APJ Carrier.

Selain itu, imbuh Sidharth, Akamai mengidentifikasi 63 miliar serangan credential abuse pada kuartal I 2021 atau meningkat tajam sebesar 133% year on year. Serangan lain berada di layer aplikasi yang mencapai lebih dari 2 miliar peringatan web access firewall (WAF) dipicu pada kuartal I 2021 atau melonjak 70% year on year.

Angka-angka di atas menunjukkan bahwa berbagai organisasi/perusahaan harus beralih dari strategi pertahanan perimeter tradisional dan mulai melindungi aplikasi-aplikasi internal mereka seperti melindungi aplikasi eksternal. Akamai memastikan bahwa perusahaan-perusahaan dapat menghadirkan pengalaman digital berkualitas tinggi dengan aplikasi-aplikasi yang berjalan secara mulus dan tanpa gangguan. Ini mencakup kemampuan untuk mempercepat penyediaan konten web dengan membawanya lebih dekat ke para pengguna.

Itu sangat penting dengan pertimbangan bahwa banyak negara termasuk Indonesia membatasi mobilitas masyarakat dan menerapkan pembatasan kegiatan publik agar bisa secara efektif mencegah penularan covid-19. Berbagai pembatasan ini telah mengarahkan pada normal baru yakni gaya kerja hibriad (hybrid work) yang memerlukan pendekatan keamanan Zero Trust.

"Zero Trust ialah model keamanan jaringan yang menggunakan prinsip least privilege berbasis proses verifikasi identitas yang ketat," Ali Hakim, Regional Sales Asia Akamai Technologies. Kerangka kerja yang digunakan memastikan bahwa hanya pengguna dan perangkat resmi yang terautentikasi dapat mengakses aplikasi dan data. Pada saat yang sama, ini melindungi aplikasi dan pengguna dari berbagai serangan online canggih.

Baca juga: Instagram Perbaharui Fitur Keamanan untuk Remaja

Dalam era ketika data digunakan lebih dekat dengan tempat data dikumpulkan untuk membuat keputusan, tantangan terbesar bagi perusahaan yaitu melindungi data mereka dari kemungkinan ancaman-ancaman siber. Sangat penting bagi mereka untuk mempertimbangkan penerapan Edge di samping Zero Trust sehingga sisi keamanan menjadi lebih dekat kepada pengguna dan aplikasi. Hal ini memastikan pengalamanan pengguna yang mulus dan aman dengan latensi yang lebih rendah. (RO/OL-14)