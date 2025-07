Qantas Alami Peretasan, Data Jutaan Pelanggan Berisiko Bocor

MASKAPAI nasional Australia, Qantas, tengah menghubungi para pelanggan setelah mendeteksi serangan siber. Serangan itu menyasar sistem layanan pelanggan milik pihak ketiga yang mereka gunakan.

Insiden terjadi pada 30 Juni lalu ketika tim Qantas menemukan aktivitas mencurigakan dalam platform pusat kontak pelanggan yang menyimpan data sekitar enam juta orang. Informasi yang diduga diakses termasuk nama lengkap, alamat email, nomor telepon, tanggal lahir, dan nomor keanggotaan program frequent flyer.

Dalam pernyataan resminya, Qantas menyebut langkah darurat langsung diambil untuk mengamankan sistem dan menahan dampak pelanggaran. Namun, penyelidikan masih berlangsung dan perusahaan memperkirakan volume data yang diretas tergolong signifikan.

Baca juga : Terapkan Dekripsi PDNS 2, 30 Layanan Publik Pulih dari Peretasan

Meski demikian, Qantas meyakinkan publik, data sensitif seperti nomor paspor, informasi kartu kredit, serta data keuangan pribadi tidak tersimpan dalam sistem yang diretas. Akun frequent flyer, kata sandi, dan nomor PIN juga dipastikan tetap aman.

CEO Qantas Group, Vanessa Hudson, menyampaikan permintaan maaf kepada para pelanggan atas insiden ini.

“Kami sangat menyesalkan ketidaknyamanan dan ketidakpastian yang ditimbulkan. Kami mendorong pelanggan yang khawatir untuk menghubungi saluran bantuan khusus kami,” ujarnya.

Baca juga : Lemhannas Sebut telah Lama Peringatkan Pemerintah Bahaya Serangan Siber

We sincerely apologise to customers impacted by a recent cyber incident that occurred in one of our contact centres. The system is now contained.



We’re currently contacting customers to make them aware of the incident, apologise and provide details on support available to them.…