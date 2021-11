UNS Gelar Kontes Robot Terbang

UNIVERSITAS Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Jawa Tengah, menjadi tuan rumah Kontes Robot Terbang Indonesia (KRTI) 2021. Final kompetisi tahunan itu akan berlangsung selama tujuh hari, 15-20 November 2021.

Selama seminggu, para peserta kontes robot terbang akan berlaga di Gedung Auditorium GPH Haryo Mataram UNS. KRTI merupakan kompetisi yang diselenggarakan oleh Pusat Prestasi Nasional (Puspresnas) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek).

Menurut Ketua Panitia Kontea Robot Terbang Prof. Dody Ariawan, KRTI 2021 akan melombakan empat divisi, yaitu Racing Plane (RP), Fixed- Wing (FW), Vertical Take-off and Landing (VTOL), Technology Development (TD). Guru Besar Program Studi (Prodi) Teknik Mesin Fakultas Teknik (FT) yang juga menjabat sebagai Wakil Dekan I FT UNS itu mengatakan tujuan kompetisi yakni memberikan sarana kepada mahasiswa dalam berkreasi di bidang aerodinamis, terutama robot terbang.

"Ini sebagai ajang wadah berjejaring dan saling tukar informasi dan edukasi untuk masyarakat, pelajar, pengamat, peneliti, penggiat robot terbang," kata dia. Peserta KRTI 2021 mencapai 163 tim dari 61 perguruan tinggi dari berbagai daerah di Indonesia.

Setiap divisi yang dilombakan memiliki tema berbeda dan lebih spesifik. Contohnya, Divisi RP bertemakan Fast And on Track (FAT), yakni tercepat dan pada lintasan berbentuk angka delapan atau figure of eight. Divisi FW bertemakan pengiriman paket darurat pada wilayah karantina. (OL-14)