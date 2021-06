The Menimizer Tawarkan Teknologi Pemodelan Tiga Dimensi

PUNYA foto atau video tentang kita dan keluarga itu sudah biasa. Namun, kalau punya patung yang sangat mirip dengan kita dan keluarga itu baru luar biasa. Kini teknologi pemodelan tiga dimensi (3D) itu sudah hadir di Indonesia.

Perusahaan rintisan Indonesia yang bergerak di industri teknologi 3D, Menimize, secara resmi memperkenalkan studionya untuk memberikan pengalaman baru bagi masyarakat. Di studio itu, Menimize memamerkan The Menimizer, inovasi portable 3D camera pertama di Asia untuk menjawab segala kebutuhan pemodelan 3D secara praktis, cepat, dan akurat. Peralatan itu dirancang serta dikembangkan oleh tim engineer Menimize dari Indonesia.

"The Menimizer tersusun dari 17 tiang dengan total 119 kamera yang tersemat. Dengan desain yang kompak, The Menimizer dapat diinstalasi dalam waktu singkat dan ruangan berukuran 3x3 meter persegi. The Menimizer mampu mengambil objek secara menyeluruh dengan kualitas high definition hanya dalam waktu 3 detik.," ujar Irene Nadya, Chief Marketing Officer Menimize, Jakarta, Kamis (17/6).

Untuk membuat figur karakter diri secara rinci, lanjut Irene, kita mesti memasuki The Menimizer yang berbentuk bulat. Seluruh kamera di tiang yang mengelilingi kita akan mengambil gambar seluruh tubuh dari berbagai arah. Tidak mengherankan, The Menimizer dapat menghasilkan figur karakter kita dengan detail. Konsumen akan memperoleh figur karakternya yang dikirim ke rumah dalam tujuh hari setelah pengambilan gambar.

Chief Executive Officer (CEO) Menimize Johanes Salikin menambahkan hasil detail dari The Menimizer seperti bentuk kuping, hidung, dan raut muka yang sama. Ia meyakini figur yang sangat mirip dengan kita akan disukai pasar. Apalagi, belum ada yang menggarap pasar figur karakter untuk masyarakat. "Momen berharga dapat kita buat figurnya. Misalnya, saat istri hamil atau pernikahan dapat kita buat sebagai kenangan di masa depan," tuturnya.

Sekadar informasi, Menimize menghadirkan dua produk unggulan antara lain file digital, figur, dan menyediakan layanan penyewaan The Menimizer. Hasil The Menimizer tidak terbatas pada figur, melainkan dapat berupa 3D aset digital yang bisa diolah menjadi model 3D dan animasi serta turunannya.

Untuk figur, Menimize menyediakan tiga varian yang dapat dipilih, yaitu bust (setengah badan/sampai dada), whole body (seluruh tubuh), serta toon (karikatur) dengan pilihan ukuran atau skala yang sesuai kebutuhan konsumen. Lebih dari itu Menimize dapat mengkonversi file 2 dimensi menjadi 3 dimensi. Ini memungkinkan file foto 2 dimensi dicetak dalam bentuk figur 3 dimensi.

Untuk dapat membuat 3D model figure, masyarakat dapat langsung mengunjungi Studio Menimize di Plaza Indonesia Level 2. Saat ini Menimize sedang berkolaborasi dengan salah satu fanbase besar BTS di Indonesia dan memajangkan figur BTS hasil Menimize di Plaza Indonesia. Figure member-member BTS tersebut akan dijual dan 15% dari hasil penjualan figur member BTS tersebut akan didonasikan kepada UNICEF untuk anak-anak yang kekurangan gizi. (OL-14)