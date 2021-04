Komit Hormati dan Lindungi Kekayaan Intelektual

DALAM rangka peringatan Hari Kekayaan Intelektual se-dunia ke-21, Oppo menyelenggarakan seminar untuk menjabarkan berbagai upaya yang dilakukan perusahaan untuk menghormati dan melindungi kekayaan intelektual di lebih dari 40 negara dan area operasional. Menurut World Intellectual Property Organization (WIPO), Oppo masuk dalam peringkat 10 besar Patent Cooperation Treaty (PCT) pada 2019 dan 2020.

Pada 31 Maret lalu, Oppo juga telah mengajukan lebih dari 61.000 hak paten dan memiliki lebih dari 26.000 hak paten secara global. Di antaranya 54.000 merupakan hak paten utilitas yang melingkupi 89% dari semua paten yang diajukan Oppo. Angka itu menjadi pencapaian yang luar biasa bagi Oppo sebagai produsen perangkat seluler.

“Hari Kekayaan Intelektual Sedunia merupakan kesempatan yang baik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melindungi aset kekayaan intelektual. Sebagai perusahaan teknologi, kami berkomitmen untuk berinvestasi lebih banyak di bidang penelitian dan pengembangan teknologi di masa mendatang. Maka dari itu, kami akan terus menghadirkan inovasi terbaik kepada seluruh pengguna kami di seluruh dunia,” kata Senior Director of Intellectual Property Oppo, Adler Feng.

Selama bertahun-tahun sejak menjadi merek global dan menerapkan strategi virtuous innovation atau inovasi yang berbudi luhur, Oppo mengembangkan teknologi 5G, pengisian daya super cepat, AI, dan penampilan gambar yang terbaik di industri.

Sebagai promotor 5G, Oppo telah melakukan 3.700 pengajuan permohonan paten global, mengumumkan lebih dari 1.500 paten standar 5G ke European Telecommunications Standards Institute (ETSI), dan mengajukan lebih dari 3.000 proposal terkait standar 5G kepada 3rd Generation Partnership Project (3GPP).

Dalam hal Artifical Intelligence (AI), Oppo telah mengajukan lebih dari 2.450 permohonan paten global terutama di bidang computer vision, teknologi wicara, dan machine learning (pembelajaran mesin).

Terakhir, dalam hal penampilan gambar, Oppo telah mengajukan lebih dari 8.300 paten penampilan gambar di seluruh dunia dan memiliki lebih dari 2.900 hak paten.

Oppo meyakini bahwa perusahaan teknologi harus memiliki solusi untuk setiap tantangan sehingga memungkinkan pengguna menikmati teknologi mutakhir dengan mudah dan nyaman. Hal ini telah menjadi keyakinan mendasar yang dipegang oleh tim R&D OPPO yang memiliki lebih dari 10.000 staf tersebar di enam lembaga penelitian dan lima pusat penelitian yang tersebar dari Cina hingga semua benua besar di dunia.

Mereka telah menjalin hubungan yang sangat baik dengan mitra industri utama seperti Qualcomm, Ericsson, dan Nokia melalui lisensi silang hak paten dan kerja sama bisnis lainnya. Selain itu, mereka bergabung dengan beberapa platform lisensi paten di dunia sebagai pemegang hak atau pemberi hak paten.

Sebagai merek teknologi, Oppo, kata Feng meyakini bahwa kekayaan intelektual merupakan fondasi utama untuk inovasi yang berkelanjutan. Menjunjung tinggi keyakinannya pada Technology for Mankind, Kindness for the World meeka siap menghadirkan produk dan layanan inovatif dan bermanfaat bagi semua orang dalam kehidupan teknologi mereka. (RO/A-1)