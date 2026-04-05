Fiorentina vs Verona : Fiorentina Bungkam Verona dalam Duel Panas Zona Degradasi Serie A

Fiorentina sukses menjauh dari zona degradasi setelah mengalahkan Verona. David De Gea tampil memukau dengan sederet penyelamatan krusial, sementara gol tunggal dicetak Nicolo Fagioli.(Fiorentina)

FIORENTINA berhasil meraih poin penuh yang sangat krusial dalam upaya mereka menjauh dari zona merah. Bertamu ke markas Hellas Verona, La Viola menang tipis 1-0 berkat penampilan luar biasa David De Gea di bawah mistar gawang dan gol penentu dari Nicolo Fagioli.

Pertandingan ini bertajuk duel hidup-mati papan bawah. Sebelum laga dimulai, Fiorentina hanya terpaut dua poin dari zona degradasi. Situasi semakin sulit bagi tim tamu karena mereka kehilangan sejumlah pilar seperti Rolando Mandragora, Dodo, hingga Tariq Lamptey. Namun, pelatih tetap berjudi dengan menurunkan Moise Kean meski sang striker belum pulih total dari cedera pergelangan kaki.

Tembok Kokoh David De Gea

Fiorentina nyaris unggul cepat pada menit keempat melalui tendangan voli Nicolo Fagioli, namun bola hanya membentur mistar gawang. Setelah peluang tersebut, kendali permainan justru perlahan diambil alih oleh tuan rumah.

Di sinilah peran vital David De Gea muncul. Kiper veteran asal Spanyol itu melakukan penyelamatan satu tangan yang spektakuler untuk menepis sepakan keras Antoine Bernede. Tak lama berselang, De Gea kembali terbang untuk menghalau tembakan Gift Orban yang mengarah tepat ke bawah mistar.

Penyelamatan paling krusial terjadi saat De Gea menggagalkan peluang Oyegoke yang memanfaatkan kesalahan koordinasi bek Marin Pongracic. Kegemilangan De Gea memaksa babak pertama berakhir dengan skor kacamata.

Gol Kontroversial Fagioli dan Hujan Kartu Merah

Memasuki babak kedua, Verona terus menggempur pertahanan tim tamu. Kieron Bowie berkali-kali memberikan ancaman, termasuk sebuah sontekan yang hanya berjarak beberapa inci dari garis gawang. Namun, saat Verona asyik menyerang, Fiorentina justru mencuri gol di menit-menit krusial.

Berawal dari aksi Jack Harrison di sisi kanan, ia mengirimkan umpan matang kepada Nicolo Fagioli yang langsung menyambar bola dengan kaki kanan dari dalam kotak penalti. Gol ini memicu kemarahan pemain dan pendukung tuan rumah. Mereka memprotes wasit karena sesaat sebelum gol terjadi, laga sempat dihentikan akibat benturan antara Fagioli dan Roberto Gagliardini, namun bola kemudian tetap bergulir untuk keuntungan Fiorentina.

Tensi pertandingan yang memanas akhirnya meledak di sisa laga. Tomas Suslov (Verona) dan Albert Gudmundsson (Fiorentina) terlibat perkelahian hingga jersey mereka robek. Wasit pun tanpa ampun memberikan kartu merah kepada kedua pemain tersebut.

Kemenangan ini membawa Fiorentina melompati Cagliari di klasemen sementara, sekaligus memberikan napas lega bagi mereka untuk menjauh dari ancaman degradasi. Sebaliknya, kekalahan ini membuat posisi Verona semakin terpuruk di dasar klasemen. (Football-Italia/Z-2)