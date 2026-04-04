Hasil Al Nassr vs Al Najma: Cristiano Ronaldo dkk Melaju di King Cup

Headline
Presiden mengecam keras tindakan keji yang menyebabkan gugurnya para prajurit TNI.
Presiden mengecam keras tindakan keji yang menyebabkan gugurnya para prajurit TNI.
Al Nassr sukses mengamankan tiket ke babak berikutnya dalam ajang King Cup (Piala Raja Arab Saudi) setelah menundukkan perlawanan sengit Al Najma. Pertandingan yang berlangsung di Stadion King Abdullah Sport City ini memperlihatkan dominasi klub berjuluk Fariz Najd tersebut atas tim kasta kedua Liga Arab Saudi.
Sejak peluit pertama dibunyikan, Al Nassr yang diperkuat sejumlah bintang dunia langsung mengambil inisiatif serangan. Pelatih Al Nassr menurunkan komposisi pemain yang cukup solid untuk memastikan tidak ada kejutan dari tim tamu. Al Najma, yang datang sebagai tim underdog, mencoba bermain disiplin dengan skema pertahanan rapat dan mengandalkan serangan balik cepat.
Gol pembuka Al Nassr lahir dari skema serangan yang terorganisasi rapi, memanfaatkan lebar lapangan. Tekanan demi tekanan yang dilancarkan membuat barisan pertahanan Al Najma kewalahan. Meski Al Najma sempat memberikan perlawanan di lini tengah, kualitas individu pemain Al Nassr menjadi pembeda dalam laga ini.
Berikut adalah ringkasan statistik jalannya pertandingan antara Al Nassr melawan Al Najma:
|Statistik
|Al Nassr
|Al Najma
|Penguasaan Bola
|65%
|35%
|Total Tembakan
|18
|5
|Tembakan Tepat Sasaran
|8
|2
|Tendangan Sudut
|7
|1
Meskipun kalah secara kualitas pemain, Al Najma patut mendapat apresiasi atas kegigihan mereka. Penjaga gawang Al Najma melakukan beberapa penyelamatan krusial yang mencegah skor menjadi lebih mencolok. Namun, efektivitas penyelesaian akhir Al Nassr akhirnya mengunci kemenangan bagi tim tuan rumah.
Dengan hasil ini, Al Nassr berhak melaju ke babak 16 besar King Cup. Para pendukung berharap performa konsisten ini dapat terus dipertahankan, terutama mengingat jadwal padat yang akan dihadapi Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan di kompetisi domestik maupun Asia.
Lokasi Pertandingan: Stadion King Abdullah Sport City, Buraidah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved